Neue Natixis-Fonds

Die Fonds gehören zum Natixis International Funds (Lux) I, einem offenen, in Luxemburg aufgelegten UCITS-III-Fonds. Sie richten sich an institutionelle Investoren und Großanleger in ausgewählten Staaten außerhalb der USA. Der Gateway U.S. Equities Fund wird von Patrick Rogers, Paul Stewart und Michael Buckius geleitet. Gemeinsam mit Kenneth Toth managt Buckius auch den Gateway Euro Equities Fund. Das Aktienportfolio des Gateway U.S. Equities Fund orientiert sich stark an dem US-Aktienindex S&P 500. Der Gateway Euro Equities Fund soll die Wertentwicklung des Dow Jones Eurostoxx 50 nachbilden. Um die Fonds abzusichern, setzen die Manager Call- und Put-Optionen auf die Indizes ein.