Annette Elzenheimer übernimmt ab Mai das Personalressort bei Helvetia Deutschland. Ein Thema wird der Personalabbau sein. Kirsten Granzer verlässt das Unternehmen überraschend.

Die Berufung von Annette Elzenheimer fällt in eine Phase der organisatorischen Neuausrichtung bei Helvetia Deutschland.

Im Dezember 2025 wurde Kirsten Granzer noch als Mitglied der neuen Spitzenmannschaft der Helvetia Deutschland genannt. Damals mussten zahlreiche Top-Manager das fusionierte Unternehmen, das zur Schweizer Helvetia-Baloise-Gruppe gehört, verlassen, auch weil der fusionierte Vorstand weniger Sitze bot.

Doch nun verlässt die 62-jährige Personalvorständin überraschend das Unternehmen Ende April. Konkrete Gründe wurden nicht genannt. Der Abgang erfolgt nach Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen.

Interne Lösung: Elzenheimer rückt auf

Nachfolgerin zum 1. Mai soll Annette Elzenheimer werden. Die 49-Jährige verfügt laut ihrem Arbeitgeber über langjährige Erfahrung im Personalbereich. Vor ihrem Einstieg 2018 als Leiterin des Personalbereichs bei Baloise in Deutschland war die Diplom-Wirtschaftsjuristin in verschiedenen Führungspositionen im Gesundheitskonzern Fresenius und der Freudenberg Gruppe tätig – sowohl in Deutschland als auch im Ausland.

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Nach der Fusion von Helvetia und Baloise im Dezember 2025 übernahm sie die Personal-Bereichsleitung der neuen Organisation in Deutschland. Das Unternehmen tritt hierzulande mittlerweile nur noch unter dem Markennamen Helvetia auf, auch wenn die Risikoträger noch bis 2027 separat nach den bisherigen Versicherungsgesellschaften aufgeteilt bleiben.

Aufgabe: Personalabbau managen

Elzenheimer soll laut einer Unternehmensmitteilung „die begonnenen Veränderungen bei Helvetia Deutschland konsequent weiterführen und neue Impulse für eine zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung setzen“.

Was in jedem Fall in den Verantwortungsbereich der neuen Vorständin fallen wird, ist der angekündigte Personalabbau. Der Schweizer Konzern plant Sparmaßnahmen mit einem Stellenabbau von 2.000 bis 2.600 Stellen bis 2028, wovon rund 300 Stellen auf Deutschland entfallen sollen.