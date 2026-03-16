Schwellenländer präsentieren sich heute breiter und stabiler als noch vor wenigen Jahren. Bessere Rahmenbedingungen, frische Kapitalzuflüsse und attraktive Bewertungen eröffnen neue Chancen. Gleichzeitig entwickeln sich die Länder sehr unterschiedlich – bei Reformen, Währungen und Wachstum. Ein aktiver, selektiver Ansatz hilft, Potenziale in Aktien und Anleihen gezielt zu nutzen.

Gefestigtere Basis

Viele Emerging Markets (EM) haben ihre wirtschaftliche Substanz in den vergangenen Jahren gestärkt. Solidere Staatsfinanzen, unabhängigere Zentralbanken und eine verlässlichere Inflationssteuerung schaffen ein robusteres Umfeld. So betont auch der Internationale Währungsfonds (IWF) im World Economic Outlook vom Oktober 20251, dass verbesserte politische Rahmenbedingungen entscheidend dazu beigetragen haben, die makroökonomische Lage zu festigen und die Widerstandskraft vieler Schwellenländer zu erhöhen.

Auch die Wachstumsbasis blieb stabil: rund 4 Prozent in den vergangenen Jahren – mit leicht positiver Tendenz für 2026 und 20272. Rating Aufstufungen spiegeln diese Fortschritte wider. Zudem ermöglichen positive Realzinsen in vielen Ländern geldpolitischen Spielraum, der Bewertungen und Finanzierungskonditionen unterstützen kann.

2025 zog auch die Marktstimmung an: Rund 63 Milliarden US Dollar flossen in EM Aktien und Anleihen3. Da viele internationale Portfolios weiterhin untergewichtet sind, besteht Potenzial für zusätzliche Zuflüsse – begünstigt von einem schwächeren US Dollar.

Vielfältige Chancen an den Kapitalmärkten

Anleihen und Aktien aus Schwellenländern bieten derzeit ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Bei Anleihen stützen verbesserte Staatsfinanzen, sinkende Ausfallraten und hohe Realrenditen vieler Lokalwährungen das Umfeld. Dies sind Faktoren, die in Hart- und Lokalwährungsanleihen unterschiedliche, aber ergänzende Ertragsquellen eröffnen.

Gleichzeitig prägen globale Trends die Aktienmärkte. Investitionen in künstliche Intelligenz, Nearshoring und Reforminitiativen setzen in mehreren Regionen Impulse. Besonders in Asien stabilisiert die Nachfrage nach Technologie und Industriegütern das Marktumfeld, während einzelne Länder zusätzlich von potenziellen Zinssenkungen profitieren könnten, die das Wachstum unterstützen dürften. China bleibt trotz Herausforderungen ein bedeutender Markt, in dem ausgewählte Segmente weiterhin selektive Chancen bieten.

Aktives Management entscheidend

Die zunehmende Divergenz zwischen Reformländern und weniger reformorientierten Staaten schafft vielfältige Alpha Möglichkeiten – etwa bei Duration, Währungen oder Kreditselektion. Aktives Management unterstützt eine präzisere Risikosteuerung, fundierte Stresstests und das frühzeitige Erkennen potenziell problematischer Länder oder Sektoren.

Bei UBS Asset Management setzen wir genau hier an: Mit globaler EM Erfahrung und einem strukturierten, researchgestützten Prozess begleiten wir Anlegerinnen und Anleger dabei, Chancen in den Schwellenländern gezielt zu nutzen.

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1IMF World Economic Outlook, Oktober 2025

2IMF World Economic Outlook – Update, Januar 2026

3J.P. Morgan, Dezember 2025

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