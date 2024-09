Wer einen eigenen Fonds auflegt und dabei keine große Fondsgesellschaft im Rücken hat, ist am Markt zunächst einmal eine unbekannte Nummer. Kleine Fondsboutiquen kämpfen regelmäßig gegen die mangelnde Wahrnehmung durch potenzielle Investoren an – obwohl viele Häuser durchaus interessante Anlagestrategien zu bieten haben.

Eine neu gegründete digitale Marketingplattform namens „Die-Fondsboutique“ will Abhilfe schaffen. Die von der Gesellschaft Boutique Investment Marketing initiierte Plattform will Fondsboutiquen mit Investoren verbinden, die wiederum nach speziellen Investmentlösungen suchen.

Plattform setzt auf rein digitales Marketing

Im ersten Schritt will Die-Fondsboutique kleineren Fondsauflegern helfen, am Markt sichtbarer zu werden. Dafür bieten die Gründer Marketingdienste wie Online-Kampagnen, Podcasts, Webinare und Hilfe bei Landingpages und Linkedin-Profilen an. Die Gründer um Geschäftsführer Julian Bäuerle setzen in erster Linie auf digitale Sichtbarkeit – wovon sie sich besondere Effizienz versprechen.

In einem zweiten Schritt sollen Fondsboutiquen mit potenziellen Investoren zusammengebracht werden. Die-Boutiquenplattform will dabei vor allem solche Fondsanbieter ansprechen, deren Fonds auf traditionellen Fondsplattformen bisher nicht zu finden sind. Im Fokus stünden Fonds, die sich durch „Performance, Flexibilität und individuelle Betreuung“ auszeichnen.

Das Angebot soll vergleichsweise kostengünstig sein, werben die Betreiber – und nennen auch gleich ihre Preise: Der jährliche Mitgliedsbeitrag soll rund 3.500 Euro kosten, hinzu komme eine einmalige Aufnahmegebühr und eine Gebühr für die Registrierung einzelner Fonds..

Gründer mit IT-Background

Mit ihrem Geschäftsmodell wollen die Betreiber eine Nische im digitalen Marketing für spezialisierte Fondsanbieter besetzen. Die rein digitale Ausrichtung soll die neu gegründete Plattform auch von Wettbewerbern am Markt abheben, wünscht sich Geschäftsführer Bäuerle.

Bäuerle arbeitet nebenher im digitalen Marketing für die Vermögensverwaltung Albrech & Cie. Die Idee zu der Plattform sei aus seiner dortigen Erfahrung mit dem Vertrieb kleinerer Fonds entstanden, verrät er auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Erfahrung mit Digitalstrategien bringt Bäuerle zudem durch eine frühere Tätigkeit bei einer IT-Firma mit. „In den Fondsboutiquen stecken oft innovative Anlagekonzepte“, findet der Gründer. Diese Schätze zu heben, soll mit der neuen Plattform nun einfacher werden.