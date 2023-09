Frisch aufgelegt Diese Produkte sind neu am Markt

Matthews Asia bringt drei neue Produkte auf den Markt

Der auf Schwellenländer-Fonds spezialisierte Vermögensverwalter Matthews Asia bringt drei neue Produkte auf den Markt.

Der Matthews Emerging Markets Equity Fund (ISIN: LU2651608080) verwendet einen Bottom-up-Anlageansatz, um ein All-Cap-Portfolio aus 30 bis 70 Unternehmen aufzubauen. Dafür wird nach Firmen gesucht, die höhere Wachstums- und Qualitätskriterien als der breite Markt aufweisen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die die wachsenden Bedürfnisse der inländischen Verbraucher in ihrem Markt bedienen können.

Auch der Matthews Emerging Markets ex China Equity Fund (ISIN: LU2651608247) bietet ein All-Cap-Portfolio aus 30 bis 70 Titeln. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, China von ihrer Kernallokation in den Schwellenländern zu trennen. Der Fonds wendet dieselbe Bottom-up-Strategie für die Aktienauswahl an wie der zuvor genannte Fonds.

Mit dem Matthews Emerging Markets Discovery Fund (ISIN: LU2651608676) können Anleger ihre derzeitige Allokation in Schwellenländern durch ein Portfolio aus kleinen Unternehmen mit innovativeren Geschäftsmodellen ergänzen. Der Fonds investiert in 40 bis 80 solcher kleinen Unternehmen in den Emerging Markets, die sich in der Regel in einem frühen Stadium ihres Lebenszyklus‘ befinden. Der Fonds hält diese Firmen auch dann, wenn sie von strukturellen Wachstumstrends in großen adressierbaren Märkten profitieren.

Bei allen drei Fonds handelt es sich um Artikel-8-Produkte.

Investition in variabel verzinsliche Schuldtitel

BNY Mellon Investment Management hat mit BNY Mellon Floating Rate Credit Fund einen neuen Fonds aufgelegt, der von der Tochtergesellschaft Insight Investment verwaltet wird. Der Fonds investiert in erster Linie in variabel verzinsliche Schuldtitel und ist darauf ausgelegt, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig durch geringe Zinsdauern hier vor Schwankungen zu schützen.

Der Fonds investiert mindestens 50 Prozent seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit Sub-Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von B- oder, im Falle von forderungs- oder hypothekenbesicherten Wertpapieren (ABS/MBS), BBB-. Aufgrund dieser Rating-Beschränkungen kann es für bestimmte deutsche Versicherungs- und Pensionskunden relevant sein, die Anforderungen des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zu beachten.

Bei dem Fonds handelt es sich um ein Artikel-8-Produkt.

Artemis stellt Pläne für neuen Verbrauchermarken-Fonds vor

Artemis plant die Auflegung eines neuen globalen Aktienfonds, der führende Verbrauchermarken im Fokus hat. Das Produkt steht noch unter dem Vorbehalt der aufsichtsbehördlichen Zulassung. Das Portfolio soll 25 bis 35 Titel enthalten. Artemis plant, den Fonds im November im Rahmen seiner SICAV mit auf Pfund Sterling, Euro und US-Dollar lautenden Anteilsklassen aufzulegen.

Tobam bietet Aktienstrategie für Bürger- und demokratische Rechte an

In seiner neuen Portfoliokonstruktion Lbrty berücksichtig Tobam die mit autoritären Regimen verbundenen Risiken. Die Strategie besteht erstens darin, nicht-demokratische Länder auf der Grundlage von Faktoren wie bürgerliche Freiheit, Inklusion, Rechtsstaatlichkeit und Korruption auszuschließen. Und zweitens, Portfolios zu konstruieren, die das Engagement in Aktien mit erheblichen wirtschaftlichen Verbindungen zu nicht-demokratischen Ländern reduzieren.

Sie ist über drei in Luxemburg registrierte Ucits-Aktienfonds erhältlich: Tobam Lbrty All World Equity Index, Tobam Lbrty All World ex USA Index sowie Tobam Lbrty Emerging Markets Equity Index. Alle drei sind Artikel-9-konform.