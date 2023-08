Frisch aufgelegt Neue Produkte von Wisdomtree, Blackrock, Deka und JP Morgan

Deka baut Green-Bond-ETF-Palette aus



Mit dem Deka iBoxx MSCI ESG Corporates Green Bond ETF (ISIN: DE000ETFL615) erweitert die Deka ihre Palette nachhaltiger ETFs. Der börsengehandelte Indexfonds investiert in liquide, auf Euro lautende Green Bonds europäischer Unternehmen. Green Bonds sind Investitionen in Projekte mit klaren Umweltzielen. Der ETF qualifiziert als Artikel 9-Produkt gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

Der zugrunde liegende Index enthält ausschließlich Anleihen von Emittenten, die sich verpflichten, die erzielten Erlöse vollständig zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zu verwenden. Neben der Mittelverwendung sind der Prozess der Projektauswahl und das Reporting wichtige Kriterien für die Klassifizierung als Green Bond. Die Prüfung und Klassifizierung erfolgt durch die international anerkannte Climate Bonds Initiative (CBI), einem Zusammenschluss von Marktteilnehmern, der sich seit 2010 für die Etablierung und Weiterentwicklung von Standards für Green Bonds einsetzt. Ausgeschlossen sind Investitionen in Anleihen von Unternehmen, die gegen die im Indexkonzept definierten ESG-Kriterien verstoßen. Dazu zählen beispielsweise schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact oder die Herstellung umstrittener oder nuklearer Waffen.

JP Morgan erweitert seine Research-Enhanced-Index-Reihe nachhaltig

JP Morgan Asset Management ergänzt seine seit Jahren erfolgreiche Reihe von Research Enhanced Index Equity ETFs um zwei aktive nachhaltige ETFs. Beide ETFs erfüllen die Benchmark-Anforderungen der EU im Rahmen des Pariser Klimaabkommens und verfolgen einen Best-in-Class-Ansatz. Sie sind gemäß der EU SFDR-Verordnung als Artikel 9 klassifiziert. Die beiden neuen Produkten decken mit dem JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned ETF zum einen den weltweiten und mit dem JPM US-Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned ETF den amerikanischen Aktienmarkt ab.

Bei den Aktienstrategien im ETF-Mantel sollen die besten Eigenschaften von aktiven und passiven Strategien miteinander kombiniert werden. Dabei greifen die Portfoliomanager auf die Erkenntnisse von mehr als 90 Research-Analysten zurück. Diese decken weltweit rund 2.500 Titel ab. Auf der Grundlage dieser Informationen können sie entscheiden, welche Positionen sie im Vergleich zu einem Index für attraktiv halten und diese leicht übergewichten und die Titel, die sie für weniger überzeugend halten, in geringerem Maße untergewichten.

Für die nachhaltige Komponente hat JP Morgan in Zusammenarbeit mit dem Indexanbieter MSCI maßgeschneiderte Artikel-9-Nachhaltigkeitsindizes entwickelt. Diese folgen einem Best-in-Class-Ansatz. Sie erfüllen die Kriterien der Paris-Aligned-Benchmark der EU. Umstrittene Sektoren und Unternehmen – wie fossile Brennstoffe, Glücksspiel, Tabak und Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen – wurden aus beiden Indizes ausgeschlossen. Um die Kriterien des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen, werden sowohl das gesamte Benchmark-Universum als auch die beiden neuen aktiven ETFs eine um 50 Prozent geringere Treibhausgasintensität aufweisen als das ursprüngliche Anlageuniversum.

Mit dreifachem Hebel auf fallende Kurse setzen

Viele Anleger möchten ihre Aktien nicht immer wieder komplett verkaufen müssen. Sei es, weil die Positionen langfristig gehalten werden sollen oder weil es zu aufwendig ist, für jede einzelne Position Stoppkurse zu setzen und diese regelmäßig anzupassen. Wer sich dennoch gegen eine negative Entwicklung absichern möchte, ist mit Short-Produkten bestens bedient. Der New Yorker Vermögensverwalter Wisdomtree hat jetzt drei Short Leveraged ETPs auf französische Aktien und europäische Banken aufgelegt.

Mit dem Wisdomtree CAC 40 3x Daily Leveraged und dem Wisdomtree CAC 40 3x Daily Short ist es möglich, mit einer Hebelwirkung von 3x an fallenden Kursen zu partizipieren. Die Verwaltungsgebühren liegen bei 0,75 bzw. 0,8 Prozent. Wisdomtree ist der einzige ETP-Anbieter in Europa, der ein dreifach gehebeltes Engagement auf fallende Kurse des CAC 40 anbietet.

Aufgrund der täglichen Hebelwirkung und des Zinseszinseffekts sind Short Leveraged ETPs nicht für passive Anleger geeignet, die eine traditionelle Buy-and-Hold-Strategie verfolgen. Sie sind für den taktischen und kurzfristigen Handel mit einer empfohlenen Haltedauer von einem Tag konzipiert. Es ist wichtig, dass Anleger die Produkteigenschaften und alle damit verbundenen Risiken verstehen, bevor sie in gehebelte ETPs investieren, so Wisdomtree.

Erfolgreicher US-Dividendenfonds jetzt mit Währungsabsicherung

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der ETF-Anbieter Wisdomtree hat seinen bisher nur in US-Dollar notierten Wisdomtree US Quality Dividend Growth ETF (ISIN: IE00BZ56RD98) um währungsgesicherte Anteilsklassen in Euro (ISIN: IE000CXVOXQ1) und Britischen Pfund (ISIN: IE000IGMB3E1) erweitert. Der ETF hat seit seiner Auflegung im November 2016 eine Performance von 120 Prozent erzielt, was einer durchschnittlichen Rendite von knapp 14 Prozent entspricht. Er setzt sich aus Unternehmen zusammen, die eine nachhaltige Dividendenpolitik verfolgen und eine optimale Kombination aus Gewinnwachstum, Eigenkapitalrendite und Gesamtkapitalrendite bieten. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines Risikoscreenings, das die Unternehmen nach Qualitäts- und Momentumkriterien einstuft. Risikoreiche und potenzielle Verlustfallen werden so herausgefiltert. Aktuell erfüllen die Bigtechs Microsoft und Apple sowie die Getränkegiganten Coca-Cola und Pepsico die Kriterien.

Blackrock bringt Laufzeitfonds für Unternehmensanleihen

Blackrock hat seine erste Reihe von UCITS-ETFs mit fester Laufzeit aufgelegt und damit seine iBonds-Reihe erweitert. iBonds sind ETFs, die sich ähnlich wie Anleihen mit fester Laufzeit verhalten. Sie halten ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit ähnlichen Laufzeiten. Nach einem festgelegten Zeitraum werden sie fällig und zahlen eine Schlusszahlung aus. Die Fonds sollen einen kostengünstigen Zugang zu Unternehmensanleihen mit der Diversifizierung, Transparenz und Liquidität von ETFs bieten.

In den USA hat Blackrock bereits 2010 seinen ersten iBonds-ETF aufgelegt und verzeichnete bis Ende Juli für diese Produkte Zuflüsse in Höhe von 8,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und 5,2 Milliarden US-Dollar bis Ende Juli im Jahr 2023.

Die ersten vier Ucits iBonds:

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp Ucits ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp Ucits ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Ucits ETF

iShares iBonds Dez 2028 Term € Corp Ucits ETF

Diese bieten jeweils ein Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus verschiedenen Ländern und Sektoren. Die ETFs bieten zwei definierte Laufzeiten, Dezember 2026 und 2028, sowie Dollar- und Euro-Stückelungen. Die iBonds-ETFs sind so konzipiert, dass sie wie eine Anleihe laufen, wie eine Aktie gehandelt werden und wie ein Fonds diversifiziert sind - und das alles in einem kostengünstigen und transparenten ETF-Paket", sagt Brett Pybus, Global Co-Head of iShares Fixed Income ETFs bei BlackRock.

Hardclose beim FAM Renten Spezial

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Die Frankfurter Asset Management hat die Retail-Tranche des FAM Renten Spezial (ISIN: DE000A2PRZS5) einem Hardclose unterzogen, nachdem bereits im Juli die I-Tranche (ISIN: DE000A14N878) mit einem Gesamtfondsvolumen von 90 Millionen Euro geschlossen wurde. Damit steht nur noch die A-Tranche (ISIN: DE000A3C5448) für Neuinvestitionen zur Verfügung, bis auch hier das Gesamtfondsvolumen von 100 Millionen Euro erreicht ist. Das Anlageuniversum des Fonds, der von Ottmar Wolf und Phillip Bieber gemanagt wird, umfasst hochverzinsliche Unternehmensanleihen, nachrangige Bankanleihen, Wandelanleihen sowie Hybridanleihen. Die Manager können auf einen soliden Track-Record zurückblicken. Seit Auflegung im Herbst 2015 hat der FAM Renten Spezial mit plus 40 Prozent eine doppelt so hohe Rendite erzielt wie der Vergleichsindex iShares Euro High Yield Corporate Bond.