Frisch aufgelegt Neue Produkte von Wisdomtree, Blackrock, Deka und JP Morgan

Die Investmentfondslandschaft ist in ständiger Bewegung, die Gesellschaften bringen laufend neue Produkte auf den Markt. Wir stellen die Neuheiten wöchentlich im Überblick vor. Diese Woche mit dabei: Zwei Produkte, mit denen Anleger gehebelt auf fallende Kurse französischer Aktien setzen können.

Pariser Finanzdistrikt: Mit neuen ETPs von Wisdomtree können sich Anleger gegen fallende Kurse des CAC-40 absichern.

Deka baut Green-Bond-ETF-Palette aus



Mit dem Deka iBoxx MSCI ESG Corporates Green Bond ETF (ISIN: DE000ETFL615) erweitert die Deka ihre Palette nachhaltiger ETFs. Der börsengehandelte Indexfonds investiert in liquide, auf Euro lautende Green Bonds europäischer Unternehmen. Green Bonds sind Investitionen in Projekte mit klaren Umweltzielen. Der ETF ist als Artikel 9-Produkt gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.

Der zugrunde liegende Index enthält ausschließlich Anleihen von Emittenten, die sich verpflichten, die erzielten Erlöse vollständig zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zu verwenden. Neben der Mittelverwendung sind der Prozess der Projektauswahl und das Reporting wichtige Kriterien für die Klassifizierung als Green Bond. Die Prüfung und Klassifizierung erfolgt durch die international anerkannte Climate Bonds Initiative (CBI), einem Zusammenschluss von Marktteilnehmern, der sich seit 2010 für die Etablierung und Weiterentwicklung von Standards für Green Bonds einsetzt. Ausgeschlossen sind Investitionen in Anleihen von Unternehmen, die gegen die im Indexkonzept definierten ESG-Kriterien verstoßen. Dazu zählen beispielsweise schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact oder die Herstellung umstrittener oder nuklearer Waffen.

JP Morgan erweitert seine Research-Enhanced-Index-Reihe nachhaltig

JP Morgan Asset Management ergänzt seine seit Jahren erfolgreiche Reihe von Research Enhanced Index Equity ETFs um zwei aktive nachhaltige ETFs. Beide erfüllen die Benchmark-Anforderungen der EU im Rahmen des Pariser Klimaabkommens und verfolgen einen Best-in-Class-Ansatz. Sie sind gemäß der EU SFDR-Verordnung nach Artikel 9 klassifiziert. Die beiden neuen Produkten decken mit dem JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned ETF zum einen den weltweiten und mit dem JPM US-Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned ETF den amerikanischen Aktienmarkt ab.

Die Aktienstrategien im ETF-Mantel sollen die besten Eigenschaften von aktiven und passiven Strategien miteinander kombinieren. Hierbei nutzen die Portfoliomanager die Erkenntnisse von über 90 Research-Analysten, die weltweit rund 2.500 Titel abdecken. Auf Grundlage dieser Analysen wird das finale Portfolio zusammengestellt. Die Aktien, die im Vergleich zum entsprechenden Index als besonders attraktiv angesehen werden, werden im Portfolio leicht übergewichtet. Gleichzeitig werden die Aktien, von denen die Manager weniger überzeugt sind, in geringerem Maße untergewichtet.

In Zusammenarbeit mit dem Indexanbieter MSCI hat JP Morgan eigens maßgeschneiderte Artikel-9-Nachhaltigkeitsindizes entwickelt, um die nachhaltige Komponente zu integrieren. Diese Indizes folgen einem Best-in-Class-Ansatz und erfüllen die Kriterien der EU-Paris-Aligned-Benchmark. Kontroverse Sektoren und Unternehmen, wie beispielsweise fossile Brennstoffe, Glücksspiel, Tabak und Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen, wurden aus beiden Indizes ausgeschlossen. Um den Kriterien des Pariser Klimaabkommens zu genügen, wird das gesamte Benchmark-Universum sowie die beiden neuen aktiven ETFs eine um 50 Prozent geringere Treibhausgasintensität im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum aufweisen.

Mit dreifachem Hebel auf fallende Kurse setzen

Eine Vielzahl von Anlegern strebt danach, ihre Aktienpositionen nicht ständig veräußern zu müssen. Dies kann entweder aufgrund einer langfristigen Haltedauer oder der Herausforderung sein, für jede Position individuelle Stoppkurse festzulegen und kontinuierlich anzupassen. Für jene, die dennoch eine Absicherung gegen mögliche negative Marktentwicklungen suchen, bieten sich Short-Produkte als hervorragende Option an. Der in New York ansässige Vermögensverwalter Wisdomtree hat kürzlich zwei Short Leveraged ETPs eingeführt, die sich auf französische Aktien und europäische Banken konzentrieren.

Der Wisdomtree CAC 40 3x Daily Leveraged und der Wisdomtree CAC 40 3x Daily Short ermöglichen es Anlegern mit einer dreifachen Hebelwirkung von rückläufigen Kursen zu profitieren. Die Verwaltungsgebühren für diese Produkte betragen 0,75 beziehungsweise 0,8 Prozent. Innerhalb Europas ist Wisdomtree der einzige Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs), der ein dreifach gehebeltes Engagement für die Abwärtsbewegung des CAC 40 anbietet.

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Wegen der täglichen Hebelwirkung und des Zinseszinseffekts sind Short Leveraged ETPs eher ungeeignet für passive Anleger, die eine herkömmliche Buy-and-Hold-Strategie verfolgen. Diese Produkte sind vielmehr für taktisches und kurzfristiges Trading mit einer empfohlenen Haltedauer von einem Tag ausgelegt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Investoren sich mit den Merkmalen dieser Produkte sowie allen damit verbundenen Risiken vertraut machen, bevor sie sich für eine Investition in gehebelte ETPs entscheiden, betont Wisdomtree.

Erfolgreicher US-Dividendenfonds jetzt mit Währungsabsicherung

Der ETF-Anbieter Wisdomtree hat seinen bisher nur in US-Dollar notierten Wisdomtree US Quality Dividend Growth ETF (ISIN: IE00BZ56RD98) um währungsgesicherte Anteilsklassen in Euro (ISIN: IE000CXVOXQ1) und britische Pfund (ISIN: IE000IGMB3E1) erweitert. Seit seiner Einführung im November 2016 verzeichnet der ETF eine Performance von 120 Prozent, was einer durchschnittlichen Rendite von knapp 14 Prozent entspricht. Er setzt sich aus Unternehmen zusammen, die eine nachhaltige Dividendenpolitik verfolgen und eine optimale Kombination aus Gewinnwachstum, Eigenkapitalrendite und Gesamtkapitalrendite bieten. Die Zusammenstellung der Aktien erfolgt anhand eines Risikoscreenings, das die Unternehmen anhand von Qualitäts- und Momentumkriterien bewertet. Dies ermöglicht das Herausfiltern von riskanten und potenziell verlustreichen Positionen. Gegenwärtig erfüllen die Bigtechs Microsoft und Apple sowie die Getränkegiganten Coca-Cola und Pepsico diese strengen Auswahlkriterien.

Blackrock bringt Laufzeitfonds für Unternehmensanleihen

Blackrock bringt die erste Anleihe-ETF-Produktreihe mit fester Laufzeit in Europa auf den Markt. Die sogenannten iBonds verhalten sich ähnlich wie Anleihen und zahlen Anlegern bei Fälligkeit eine Endsumme aus.

David Wenicker, Leiter iShares & Wealth für Deutschland bei Blackrock erklärt: „iBonds-ETFs haben eine Laufzeit wie eine Anleihe, können gehandelt werden wie eine Aktie und sind diversifiziert wie ein Fonds - und das alles in einer kostengünstigen und transparenten ETF-Verpackung. Die feste Laufzeit der iBonds-ETFs gibt Anlegern Klarheit über ihre Renditeerwartungen und ihren Anlagehorizont. Anleihe-ETFs werden zunehmend als Alternative zur Auswahl einzelner Anleihen genutzt, die für Anleger oft kostspielig sind“.

Die vier neuen iBonds-ETFs von Blackrock ermöglichen ein Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in verschiedenen Ländern und Sektoren. Sie bieten zwei verschiedene Laufzeiten und sind sowohl in US-Dollar als auch in Euro erhältlich, was den Anlegern Flexibilität in Bezug auf Währungen, Laufzeiten und Länder bietet.

Die ersten vier Ucits iBonds:

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp Ucits ETF



iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp Ucits ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp Ucits ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Ucits ETF

Beim Neobroker Scalable sind die neuen Bond-ETFs bereits erhältlich. Bisher gab es diese in Form von ETFs gebündelten Anleihen mit festen Rückzahlungsterminen nur in den USA.

Hardclose beim FAM Renten Spezial

Die Frankfurter Asset Management hat die Retail-Tranche des FAM Renten Spezial (ISIN: DE000A2PRZS5) einem Hardclose unterzogen, nachdem bereits im Juli die I-Tranche (ISIN: DE000A14N878) mit einem Gesamtfondsvolumen von 90 Millionen Euro geschlossen wurde. Damit steht nur noch die A-Tranche (ISIN: DE000A3C5448) für Neuinvestitionen zur Verfügung, bis auch hier das Gesamtfondsvolumen von 100 Millionen Euro erreicht ist. Das Anlageuniversum des Fonds, der von Ottmar Wolf und Phillip Bieber gemanagt wird, umfasst hochverzinsliche Unternehmensanleihen, nachrangige Bankanleihen, Wandelanleihen sowie Hybridanleihen. Die Manager können auf einen soliden Track-Record zurückblicken. Seit Auflegung im Herbst 2015 hat der FAM Renten Spezial mit plus 40 Prozent eine doppelt so hohe Rendite erzielt wie der Vergleichsindex iShares Euro High Yield Corporate Bond.