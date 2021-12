Neue Produktfamilie von J.P. Morgan Asset Management Aktiv gemanagte Aktien-ETFs setzen auf Nachhaltigkeit

J.P. Morgan Asset Management will am deutschen Markt für Exchange Traded Funds (ETFs) wachsen. Neben klassischen Indexfonds soll es künftig vermehrt unkonventionelle Produkte des US-Anbieters geben. So starten jetzt aktiv gemanagte Aktien-ETFs, die auch Nachhaltigkeitskriterien beachten.