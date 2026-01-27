Neue Rechtsschutz: Werner folgt Beißer an der Spitze
André Werner soll am 1. Juli neuer Vorstandssprecher der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (NRV) aus Mannheim werden. Er folgt auf Ralf Beißer, der am 30. Juni aus dem Unternehmen ausscheidet. Werner soll bereits am 1. April Vorstandsmitglied werden. Die Übergabe der Verantwortung soll laut der NRV in enger Abstimmung zwischen beiden Vorständen erfolgen.
Langfristige Übergabe an der Unternehmensspitze
Die konkreten Hintergründe des Abschieds von Beißer sind unbekannt. Die NRV schreibt in einem Statement lediglich, dass die Trennung „im besten gegenseitigen Einvernehmen“ erfolge. Beißer gehörte dem Vorstand 25 Jahre ab, seit 2015 war er Vorstandssprecher.
Er sagt: „Nach 25 intensiven Jahren im Unternehmen und einer langen Zeit in strategischer und operativer Führungsverantwortung ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, Verantwortung zu übergeben. (...) Zugleich freue ich mich darauf, künftig neue Perspektiven einzunehmen und mich neuen Aufgaben und Fragestellungen zu widmen.“
Vertriebserfahrung bei großen Versicherern
Werner kommt von der R+V Versicherung, für die er zuletzt als Leiter Generalagenten und Genossenschaftliche Partnervertriebe verantwortlich zeichnete. Zuvor war er von 1995 bis 2020 in verschiedenen leitenden Funktionen bei der DBV-Winterthur tätig. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem nach der Übernahme des Unternehmens durch die Axa das Programm zur strategischen Neupositionierung und Transformation der Ausschließlichkeitsvertriebe.
Hintergrund:
Die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG wurde im Jahre 1955 durch die damalige Mannheimer Versicherungs AG als eigenständige Gesellschaft gegründet. Haupteigentümer und einer der Vertriebspartner ist die Nürnberger Versicherung. Auch die VHV und die Mannheimer bieten die Produkte des Rechtsschutzspezialisten an. Im Geschäftsjahr 2024 verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 95,0 Millionen Euro und beschäftigte im Jahresdurchschnitt 88 Mitarbeiter.