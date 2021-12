Neue Serie: Die Berufsunfähigkeitsfrage der Woche

Das angestrebte Ausbildungsziel und die damit verbundenen Fähigkeiten, etwa die soziale Stellung in der Gesellschaft, legen die Anbieter meist nicht zugrunde. Die Folge: Eine Verweisung auf jede andere Tätigkeit (die sogenannte abstrakte Verweisung) ist hier möglich. Selbst die erstmalige Einführung der Berufsunfähigkeit in das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) im Jahre 2008 konnte hier keine Abhilfe schaffen. Es gibt nach wie vor Tarife für Azubis, wo zwar BU-Schutz draufsteht, die aber tatsächlich am Anfang der Ausbildung nur eine Erwerbsunfähigkeit oder eine Schulunfähigkeit absichern.Um solche Härtefälle in den ersten Ausbildungsjahren zu vermeiden, ist es notwendig den Inhalt einer Berufsunfähigkeitsversicherung sehr genau zu prüfen. Denn es gibt Tarife, die das Ausbildungsziel schon zu Beginn einer Ausbildung als versichert anerkennen. Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, können Berater alternativ auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Hilfe nehmen - dort gibt es ein Urteil, das den Betroffenen den Rücken stärkt.Auf welche Punkte es in diesem kniffligen Fall sonst noch ankommt und welche Versicherer sehr gute Leistungen für Azubis bieten, erfahren Sie im Webinar mit Holger Timmermann. Das Webinar ist für den 25. August 2010 geplant. Über die Anmeldungsmöglichkeiten informieren wir Sie in der nächsten Woche auf www.dasinvestment.com und im Newsletter Versicherungen, den Sie hier kostenlos abonnieren können.