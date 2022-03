Standardisierte Finanzanalyse Neue Software will Berater an DIN-77230 heranführen

Eine neue Software soll Beratern die Kundenanalyse nach der DIN-Norm 77230 erleichtern. Das Angebot namens „Dinalyst“ stammt von dem Bonner IT-Dienstleister Brokerport.

Die Software sei vom Heidelberger Zertifizierungsanbieter Defino Institut abgesegnet worden, heißt es von Brokerport. „Mit unserer Basis-Finanzanalyse Dinalyst ermöglichen wir Maklern den Einstieg in die DIN gestützte Beratung“, erklärt Jan van Doorn, Partner bei der Brokerport. Dinalyst könne 42 Finanzthemen aus den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung abdecken, heißt es von den Bonnern.

Die DIN-Norm 77230, ins Leben gerufen 2019, will einen Standard in der Beratung von Privatkunden setzen. Sie richtet sich dabei sowohl an den Finanz- als auch den Versicherungsvertrieb. DIN 77230 gibt eine bestimmte Priorität bei der Absicherung und Geldanlage von Privatpersonen vor. Finanz- und Versicherungsberater können auf Basis der Norm den Kundenbedarf anhand eines festen Leitfadens ermitteln und mögliche Lücken identifizieren.