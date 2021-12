Neue Sparte Danske Bank mit eigener Vermögensverwaltung

„Der Markt für Wealth- und Assetmanagement verändert sich rasch und bietet ein beträchtliches Potenzial", erklärte Bankenchef Thomas F. Borgen in der Mitteilung.Die Banken in Skandinavien plagen sich mit einem Cocktail aus negativen Zinsen und launischen Märkten. Beides hat die Kredit - und Gebührenerträge untergraben. Nordea, SEB, Swedbank und Handelsbanken berichteten für das dritte Quartal allesamt niedrigere Gewinne, zugleich kommt die Branche an die Grenzen ihrer Möglichkeiten für Kostensenkungen. Danske Bank hat in dem Quartal zwar ein Gewinnwachstum vorgelegt, doch die Erträge sanken um zehn Prozent.Danske Bank hat darüber hinaus einen neuen Finanzvorstand berufen, da sich Henrik Ramlau-Hansen, 59, zurückzieht. Sein Nachfolger wird Jacob Aarup-Andersen, 37, derzeit Finanzvorstand der Pensionssparte Danica. Der Wechsel tritt im April kommenden Jahres in Kraft.