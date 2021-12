Neue Strategie von Pioneer Investments Warum Inflationsrisiken gerade jetzt abgesichert werden sollten

„Die Strategie ist darauf ausgerichtet, sowohl Kaufkraft als auch Renditen vor den Auswirkungen einer Inflation zu schützen“, erläutert Evi C. Vogl, Deutschlandchefin von Pioneer Investments. „Dafür setzt das Portfoliomanagement auf globale, inflationsgeschützte Anleihen mit einer niedrigen Duration.“ Denn im aktuellen Niedrigzinsumfeld ermögliche die Verwendung von globalen, inflationsgeschützten Staatsanleihen mit einer Laufzeit von ein bis fünf Jahren, sich an der realen Inflation zu orientieren.

Von frühzeitigem Eintritt profitieren

„Häufig macht man sich erst dann über Inflationsrisiken Gedanken, wenn das Problem bereits besteht und die Absicherung teuer ist“, äußert sich Cosimo Marasciulo, Head of European Government Bonds. Jedoch dürfte das aktuelle Marktumfeld eine attraktive Möglichkeit zum Auf- beziehungsweise Ausbau des Inflationsschutzes bieten, der momentan noch relativ günstig zu haben ist. Nach Ansicht von Pioneer Investments können Anleger somit von einem frühzeitigen Eintritt in der Talsohle des Langzeit-Inflationszyklus profitieren.

Absicherung gegen steigende Zinsen und Länderrisiken

Der Kauf inflationsgeschützter Anleihen mit kürzerer Duration, die die Inflation sehr genau nachzeichnen, könne einen zusätzlichen Schutz bieten, da diese gegenüber Anleihen mit längerer Duration ein geringeres Zinsänderungsrisiko aufweisen. Darüber hinaus ist man bei Pioneer Investments davon überzeugt, dass die globale Ausrichtung der Anlagestrategie dabei helfen kann, Länderrisiken zu reduzieren und Erträge zu erwirtschaften, indem divergierende Erwartungen an Inflation, reale Rendite und Geldpolitik ausgenutzt werden.

Zur Verringerung unerwünschter Volatilität und für eine möglichst enge Anbindung an die Inflation sichert das Management die in Fremdwährungen getätigten Positionen der Strategie in Euro ab. Währungsgesicherte Anlageklassen werden aber auch in allen anderen wichtigen Währungen angeboten.

Schlüsselbaustein einer erfolgreichen Anlagestrategie

Die neue Anlagestrategie wird mithilfe der „Fixed Income Alpha Strategy Matrix“ von Pioneer Investments gemanagt. Das Team um Lead-Portfoliomanager Cosimo Marasciulo und Semin Soher, Senior Portfolio Manager, konzentriert sich im Rahmen der aktiven Suche nach den attraktivsten Märkten auf die Trennung von Alpha- und Kernstrategie. Der Schwerpunkt liegt darin, geringe Risiken über viele unkorrelierte Positionen hinweg einzugehen. Die Risikoträger sind für ihre jeweiligen Märkte und Alphastrategien verantwortlich. Aktuell bietet die Gesellschaft mit dem Pioneer Funds – Global Inflation-Linked Short-Term ein erstes Produkt mit dieser neuen Anlagestrategie.

„Wir denken, dass die auf dieser Strategie aufsetzenden Anleiheprodukte im aktuellen Umfeld zu einem Schlüsselbaustein einer erfolgreichen Anlagestrategie werden, da sie Schutz vor Inflationsdruck bieten und reale Renditen im gesamten Konjunkturzyklus ermöglichen“, ist Deutschlandchefin Vogl von einem Erfolg der Neuinnovation überzeugt.