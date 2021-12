Redaktion 20.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Neue Studie „Das könnte deutschen Rentnern größere Probleme bereiten“

In ihrem Global AM-Retirement-Index für 2016 zeigt die Investmentgesellschaft Natixis, in welchen Ländern die Altersvorsorge der Bevölkerung am besten gesichert ist. Deutschland steht eigentlich gut da - allerdings gibt es in einigen Bereichen massive Probleme.