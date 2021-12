Iris Bülow 18.07.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Neue Studie Vermögen der Robo Adviser steigt bis 2025 auf mehr als das 100-Fache

Die digitalisierte Anlageberatung ist auf dem Vormarsch und wird in großem Umfang Anteile am Privatkundengeschäft hinzugewinnen, prognostiziert eine Studie von Deloitte. Diese 5 Umstände sprechen aus Sicht der Autoren den Robo Advisern in die Hände.