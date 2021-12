Redaktion 14.03.2019 Lesedauer: 1 Minute

Neue Technologie im Antragsprozess Wie ein Kölner Versicherer Gesichtsanalyse nutzen will

Gen Re aus Köln startet eine App, die sich vor allem an jüngere Versicherungskunden richtet. Statt große Papierberge auszufüllen und die Risikoprüfung abzuwarten, sollen die so genannten Millenials Policen in wenigen Minuten abschließen können. Dazu soll ein Selfie reichen.