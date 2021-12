Redaktion 19.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Neue Tochtergesellschaft Moody's gründet Agentur für öffentlichen Sektor

In Erwartung einer stärkeren Nachfrage nach Bonitätsnoten im öffentlichen Sektor Europas gründet Moody's eine entsprechend ausgerichtete Tochter. Die neue Gesellschaft Moody's Public Sector Europe (MPSE) sei die erste ihrer Art, die sich gezielt an den wachsenden Markt für Schuldverschreibungen des öffentlichen Sektors richte, heißt es in einer Mitteilung.