Teilen

Verbessertes Angebot Neue Trading-Plattform: Smartbroker Plus jetzt als App verfügbar

Die Smartbroker-Gruppe hat ihr Angebot verbessert. Über den Smartbroker Plus ist der Wertpapierhandel ab sofort auch per App möglich. Mit der Trading-Plattform will die Gruppe die große Auswahl der klassischen Anbieter mit den günstigen Konditionen der Neo-Broker verbinden.

Depot checken am Smartphone: Die neue Smartbroker-Version bietet unter anderem eine größere Auswahl an Sparplänen, integrierte Finanznachrichten sowie die Möglichkeit zum Handel mit Optionsscheinen und Zertifikaten auf US-Aktien.

© Smartbroker

Neue App, neues Design, verbesserte Konditionen: Smartbroker Plus bietet Anlegern ab sofort schlankere Prozesse und neue Features. Zu den wichtigsten Vorzügen zählen den Anbietern zufolge das kostenfreie Depot, das große Angebot kostenfreier ETF-Sparpläne, mehr als 14.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag sowie der Wertpapierhandel und der Handel von circa 1,5 Millionen Derivaten ab 0 Euro. Die Smartbroker-Gruppe will das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den günstigen Konditionen der Neobroker verbinden. Dafür sollen die Preise bei Smartbroker Plus insbesondere für ausländische Börsenplätze bald deutlich günstiger werden. Darüber hinaus wird auch der Handel über die deutschen Präsenzbörsen preiswerter, da das Entgelt der bisherigen Partnerbank entfällt. Xtrackers und Amundi werden ETF-Partner Die Anzahl der kostenfreien ETF-Sparpläne soll gegenüber dem bisherigen Angebot massiv ausgebaut werden. Geplant sind nach aktuellem Stand circa 1.100 ETF-Sparpläne, 850 davon gebührenfrei. ETF-Premiumpartner der Smartbroker-Gruppe sind Xtrackers und Amundi. Die beiden Marken sind über Gettex kostenfrei handelbar. Das neue Sparplan-Sortiment steht Anlegern voraussichtlich in zwei bis vier Wochen zur Verfügung. In der Produktgruppe der Aktiensparpläne plant Smartbroker ebenfalls Verbesserungen. So sinkt die Mindestsparrate von 125 auf 25 Euro. Gleichzeitig wird das Angebot mehr als verdreifacht: Statt bislang 101 sparplanfähigen Aktien gibt es künftig 350 Werte. Neu ist außerdem der Handel mit Optionsscheinen und Zertifikaten auf US-Aktien. Diese ermöglichen künftig den Einsatz von Hebelprodukten auf US-Dauerbrenner wie beispielsweise Tesla und Apple. Darüber hinaus werden auch Finanznachrichten in die neue App eingebunden. Interessant? Das Wichtigste aus der Welt der Finanzen, komprimiert auf fünf Minuten, direkt in dein Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Junior- und Gemeinschaftsdepots geplant

Die Vollversion von Smartbroker Plus soll im Oktober zur Verfügung stehen und beispielsweise auch Unterdepots und ein Wertpapierkredit-Angebot umfassen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an einer Reihe von Features, wie zum Beispiel Kryptowährungen, sowie Junior- und Gemeinschaftsdepots. Diese Angebote sollen voraussichtlich im kommenden Jahr integriert werden.

Wie hat dir der Artikel gefallen? Danke für deine Bewertung Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen