Neue Vertriebsfrau bei Pioneer

Julia Reher verstärkt das Vertriebs-Team für institutionelles Geschäft von Pioneer Investments in Deutschland. Als Senior Director – Institutional Clients wird sie Kunden in den Bereichen Unternehmen und Pensionsfonds betreuen.Reher kommt von State Street Global Advisors in München, wo sie seit 2007 als Senior Institutional Sales Manager Versicherungen, Versorgungswerke und Unternehmen in Deutschland und Österreich betreute.