Neue Vertriebsorganisation Swiss Life Asset Managers eröffnet Standort in München

Das Angebot von Swiss Life Asset Managers in Deutschland umfasst Portfoliomanagement-Produkte und Anlageberatung. Kunden stehen dabei Fonds aus den Anlageklassen Anleihen, Aktien, Immobilien und Multi-Asset zur Verfügung.Jean-Pierre Grimaud, Chef des Vermögensverwaltungsgeschäfts mit externen Kunden von Swiss Life Asset Managers: „Der Markteintritt in Deutschland ist ein wichtiger Schritt und unterstreicht unsere langfristige Wachstumsstrategie.“Swiss Life Asset Managers verfügt über eine 150-jährige Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie von Swiss Life Asset Managers entscheidend geprägt. Im Fokus stehen Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken.