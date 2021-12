Neue Vorstände bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Markus Faulhaber übernimmt ab Jahresbeginn das Ressort Produkte, Michael Hessling das Ressort Maklervertrieb. Beide übernehmen ihre neuen Aufgaben zusätzlich zu ihren Tätigkeiten als Vorstände der Allianz Lebensversicherungs-AG.Die einheitliche Ressortverantwortung in den Personenversicherungen soll es laut Unternehmensangaben erleichtern, für die Lebensversicherung und die private Krankenversicherung gemeinsame, spartenübergreifende Produkte zu entwickeln und den Maklervertrieb Leben und Kranken noch stärker aus einer Hand zu steuern.Das Revirement war nötig geworden, weil Wilfried Johannßen zum Jahresende den Vorstand der APKV in gegenseitigem Einvernehmen verlässt und in den vorgezogenen Ruhestand geht.