Neue Werbekampagne für Kfz-Policen Usain Bolt drückt für die Allianz aufs Gaspedal

Der Online-Versicherer Allianz Direct startet aktuell europaweit eine Werbekampagne, in deren Mittelpunkt die Sportlegende Usain Bolt steht. Der neue Markenbotschafter stehe sinnbildlich für Schnelligkeit. Damit wirbt die Allianz-Tochtergesellschaft für den einfachen und schnellen Abschluss ihrer Kfz-Versicherung.

Die ehemalige Allsecur wird seit Oktober in Deutschland und den Niederlanden unter dem Namen Allianz Direct weitergeführt. In diesem Jahr sollen Genialloyd in Italien und Fénix Directo in Spanien folgen. Der Zusatz Direct soll zeigen, dass für den Versicherer mobile und digitale Lösungen im Vordergrund stehen.