Neue Xtrackers-ETFs DWS legt vier Nachhaltigkeitsfonds auf

Mit einer neuen Reihe börsengehandelter Indexfonds ihrer ETF-Marke Xtrackers baut die DWS ihre Produktpalette im Bereich nachhaltiger Investments aus. Vier neu aufgelegte Fonds bilden dazu die Entwicklung von globalen, US-amerikanischen, japanischen und europäischen Aktienindizes ab, die nach Kriterien für die Themen Environmental, Social, Governance (ESG) zusammengestellt wurden.

Kernenergie, Waffen und Tabak tabu

Die jeweils abgebildeten Börsenbarometer gehören zur Indexserie „MSCI ESG Leaders Low Carbon Ex Tobacco Involvement 5%“ und verwenden umfangreiche Filter, die auf dem ESG-Research des Indexanbieters MSCI basieren. Die Unternehmen werden dabei sowohl auf die Einhaltung von ESG-Anforderungen, als auch auf den Umfang ihrer CO2-Emissionen hin überprüft.

Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf Kernenergie, umstrittenen Waffen oder der Tabakproduktion basiert, sind ausgeschlossen. Ebenso wie Unternehmen, die mindestens eine Milliarde US-Dollar oder 50 Prozent ihres Umsatzes in den Bereichen Alkohol, Glücksspiel oder konventionellen Waffen engagiert sind. Die verbleibenden Fimen erhalten ein branchenbezogenes ESG-Rating.

635 von 1.649 weltweiten Firmen

In einer zusätzlichen Prüfung werden Unternehmen ausgeschlossen, die an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind. Der Filter für Kohlenstoffemissionen basiert auf der Bewertung aktueller und potenzieller Emissionen und soll die CO2-intensivsten Unternehmen herausfiltern. Ein so erstelltes globales ETF-Portfolio beispielsweise umfasst nur 635 der 1.649 Firmen im MSCI World.

Die neuen ETFs ergänzen den bestehenden Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (ISIN: LU0484968812), der ebenfalls auf einem umfassenden MSCI-Screening- Prozess basiert. Anfang des Jahres hat die DWS auch zwei ihrer aktiv gemanagten Fonds in ESG-Fonds umgewandelt, indem sie die firmeninternen Mindeststandards für ESG-Investitionen übernommen hat.