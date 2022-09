Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Mirova startet zwei Anleihefonds

Die Natixis-Tochter Mirova bringt zwei Anleihefonds auf den Markt, den Mirova Euro High Yield Sustainable Bond (ISIN: LU2478873776) und dem Mirova Euro Short Term Sustainable Bond (LU2478819217). Beide Fonds sind nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Das Management des Mirova Euro High Yield Sustainable Bond investiert in Anleihen kleiner Unternehmen, die nachhaltige Wirkungen in der Medizin-, Mobilitäts-, Verpackungs, Recycling- und Abfallbranche sowie am Immobilienmarkt erzielen wollen. Das Management des Mirova Euro Short Term Sustainable Bond hält Rentenpapiere nachhaltiger Unternehmen mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren.

BNY Mellon Investment Management lanciert Schwellenländerfonds

BNY Mellon Investment Management startet den BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets. Der in US-Dollar denomminierte Fonds ist ebenfalls nach Artikel 9 der EU-Offenlegungungsordnung klassifiziert. Portfoliomanager sind Ian Smith und Paul Birchenough. Die Männer investieren in Unternehmen aus Schwellenländern, die bei ihren Geschäften soziale und ökologische Belange berücksichtigen.

Wisdom Tree listet Auto-ETF

Wisdom Tree listet den Wisdom Tree Global Automotive Innovators (IE000TB3YTV4) auf Xetra und der Borsa Italiana. Der ETF soll vor Gebühren die Kurs-und Renditeentwicklung des Wisdom Tree Berylls Lean Val Global Automotive Innovators Indexes abbilden. Seine Gesamtkostenquote (engl.: Total Expense Ratio, kurz: TER) liegt bei 0,45 Prozent pro Jahr.

Ninety One bringt Schwellenländerfonds

Ninety One bringt den Emerging Markets Sustainable Equity auf den Markt. Das Management des Aktienfonds investiert in Firmen aus Schwellenländern, die von Lösungen für den Klimawandel, finanzieller Inklusion und dem Zugang zu digitaler Infrastruktur profitieren.