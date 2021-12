The Original Platform Fund Neuer Aktienfonds investiert in digitale Plattformen

Ein frisch aufgelegter Fonds will von der globalen Plattform-Ökonomie profitieren. Der jetzt gestartete The Original Platform Fund (ISIN: DE000A3CNF07) soll in Zusammenarbeit von Alps Family Office als Fondsberater und des Unternehmens DEIX Digital Economy Investments unter Geschäftsführer Holger Schmidt als Sub-Advisor laufen. Als Service-KVG tritt die Hamburger Hansainvest auf, die die Fondsauflage jetzt auch vermeldete.

Ins Portfolio kommen börsennotierte Unternehmen, die eine eigene Plattform betreiben. Plattform-Anbieter übernehmen die Aufgabe, einen Ort einzurichten, auf dem Anbieter und Nachfrager sich treffen können, um sich untereinander auszutauschen. Die Plattform sammelt und stellt Daten zur Verfügung und schafft das nötige Ökosystem. Amazon, Facebook oder das chinesische Alibaba sind besonders prominente Beispiele für den Mega-Erfolg, den entsprechende Modelle mittlerweile verzeichnen.

Der The Original Platform Fund fischt in einem Investment-Universum von rund 1.500 Unternehmen. Aus diesem werden zunächst 150 nach Sicht der Fondsmacher besonders aussichtsreiche Titel qualitativ herausgefiltert. Auf der Basis quantitativer Daten wie Marktkapitalisierung, Wachstumsdynamik sowie der Bewertung von Geschäftsmodell und Marktposition wandern am Ende 25 Titel ins Auswahlportfolio.

Fonds-Ideengeber Schmidt hält das Thema Plattformen für äußerst zukunftsträchtig: „Bisher wurden rund 10 Prozent des Welt-Bruttoinlandsproduktes in Plattform-Märke verlagert. Dieser Wert wird sich in den nächsten Jahren auf 40 bis 50 Prozent erhöhen.“ DEIX-Chefanalyst Hamidreza Hosseini ergänzt: Plattform-Modelle böten gegenüber klassischen Geschäftsmodellen, ein schnelleres, oft sogar exponentielles Wachstum.