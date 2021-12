Neuer Aktienfonds mit Publikums-Joker

Am 19. November 2012 startet die Zeichnungsfrist für den H&A Sharewise Community Fonds (WKN: HAFX5N, ISIN LU0625428700), Deutschlands ersten Community-Aktienfonds. Die Frist läuft bis zum 5. Dezember.Grundlage sind Aktientipps der angemeldeten Sharewise-Mitglieder. Die schätzen seit Jahren unter www.sharewise.com Aktien ein. Bewertbar sind derzeit etwa 19.000 Aktien, die an der Frankfurter, Madrider oder Pariser Börse oder auf Xetra und Tradegate notiert sind. Per Oktober stehen knapp 190.000 Aktienempfehlungen von über 150.000 Nutzern oder institutionellen Analysten in der Datenbank.Sämtliche Empfehlungen auf liquide Aktien berücksichtigt das Portal täglich und automatisiert für die Mitgliederrangliste. Um in dieser Rangliste weit nach oben zu kommen, müssen die Mitglieder mit ihren Tipps den Vergleichsindex Stoxx Europe 600 schlagen. Daraus ergibt sich der Top100-Club der besten Sharewise-Mitglieder, die sämtliche qualitativen und quantitativen Kriterien erfüllen.Das Portfolio des Fonds setzt sich aus etwa gleich gewichteten 25 Einzelaktien auf Basis der Top-Empfehlungen zusammen. Zusätzlich fließen die fünf stärksten Verkaufsempfehlungen als Short-Positionen (maximal 20 Prozent des Portfolios) mit ein.