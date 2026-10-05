DNB Asset Management bringt einen globalen Aktienfonds nach Deutschland und Österreich, der in das Investmentthema Frauengesundheit investiert. Am Steuer sitzt eine Ärztin.

Der norwegische Vermögensverwalter DNB Asset Management startet in Deutschland und Österreich den DNB Fund Women's Health. Es sei der weltweit erste aktiv gemanagte globale Aktienfonds, der sich ausschließlich auf Frauengesundheit konzentriere, stellt ihn das Unternehmen vor.



Als Faktoren, von denen sich die Gesellschaft Wachstum für das Thema verspricht, nennt DNB vor allem Demografie und medizinischen Fortschritt. Eine alternde Weltbevölkerung und gleichzeitig bessere Diagnostik und Medizintechnik ermöglichten es, Erkrankungen früher und genauer erkennen. Ebenso berücksichtigten Forschung und Therapie zunehmend geschlechtsspezifische Unterschiede.

„Für Anleger entsteht daraus ein langfristiges Investmentthema, das weit über einzelne Bereiche wie Reproduktionsmedizin hinausgeht“, sagt Torsten Seuberth, Senior Wholesale Manager Deutschland und Österreich bei DNB Asset Management.

Drei Themen im Fokus

Das Anlageuniversum umfasst laut DNB mehr als 600 Unternehmen aus Pharma, Medizintechnik, Diagnostik, Technologie und Consumer Health. Davon landen 35 bis 50 im Portfolio, von spezialisierten Women's-Health-Anbietern bis hin zu globalen Mischkonzernen. Der Fonds investiert in den USA, Europa und Asien und mischt etablierte Unternehmen mit kleineren Wachstumswerten.

DNB gliedert das Universum in drei Säulen: Prävention, Behandlung und Lebensqualität. Darunter fallen etwa Früherkennung und Screening, reproduktive und gynäkologische Gesundheit, Autoimmunerkrankungen und Onkologie, aber auch Beckenboden-, Knochen- und Herzgesundheit sowie gesundes Altern. Berücksichtigt werden Erkrankungen, die nur Frauen betreffen, ebenso wie solche, die bei Frauen überproportional häufig auftreten oder anders verlaufen.

Ärztin als Fondsmanagerin

Fondsmanagerin ist Anesa Mulabecirovic Sahnoun. Die promovierte Ärztin hat nach Angaben von DNB AM mehr als 15 Jahre lang in norwegischen und internationalen Krankenhäusern, in der klinischen Fachentwicklung und im Gesundheitssektor gearbeitet und war als Expertin für den norwegischen Forschungsrat tätig. Seit 2021 managt sie die Fonds DNB Health Care und DNB Biotechnology mit.

Den Investmentansatz und das Anlageuniversum des neuen Fonds habe sie selbst entwickelt. „Wir sehen eine wachsende Zahl von Unternehmen, die innovative Lösungen für bislang unzureichend adressierte Gesundheitsbedürfnisse von Frauen entwickeln“, sagt Mulabecirovic Sahnoun.

Unterstützung bekommt die Fondsmanagerin von den Healthcare-, Technologie- und globalen Aktienteams des Hauses. Dieses soll vor allem bei breit aufgestellten Konzernen helfen, bei denen das Geschäft mit Frauengesundheit nur einen Teil ausmacht und genauerer Analyse bedarf.

Der neue Fonds ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-8-Fonds eingestuft.

DNB Asset Management verwaltet rund 130 Milliarden Euro und gehört zur börsennotierten norwegischen DNB Group.