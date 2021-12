Neuer Anbieter: MPC kommt mit Zwitterfonds

Die britische Fondsgesellschaft MPC Investors steigt mit zwei Fonds in den deutschen Markt ein. Die Gesellschaft kommt mit dem Wandelanleihenfonds Global Convertibles (WKN A0MJUA) und dem Total-Return-Fonds Strategic Reserve (WKN A0MJUG) nach Deutschland. Beide Fonds wurden Ende 2006 aufgelegt und verfügen bereits über ein Fondsvermögen von jeweils mehr als 200 Millionen Euro. Gemanagt werden die Portfolios von Miles Geldard und Lee Manzi.Beim Global Convertibles investiert das Duo weltweit in Wandelanleihen. Jeweils mehr als ein Zehntel des Fonds ist in den USA, Japan und Frankreich investiert. Das durchschnittliche Rating der Portfoliotitel beträgt BBB+. „Im ersten Quartal dieses Jahres erreichte der Fonds trotz starker Marktschwankungen das konstante Ertragsprofil einer Wandelanleihe“, erklärt Geldard.„Wandelanleihen bieten zurzeit einen vergleichbar unwiderstehlichen Wert wie 2005”, so der Fondsmanager weiter. Daher will er die Zwitter aus Aktien und Unternehmensanleihen jetzt verstärkt beim Strategic Reserve einsetzen. Neben Wandelanleihen investiert der Total-Return-Fonds auch in Aktien, Anleihen und Währungen. Mit diesem Mischportfolio will Geldard den europäischen Geldmarktsatz 1-Monats-Euribor um 3 Prozentpunkte schlagen.Privatanleger kommen erst ab einer Mindestanlage von 20.000 Euro in die Fonds. Dabei fällt ein Ausgabeaufschlag von jeweils 5 Prozent an. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent (Global Convertibles) beziehungsweise 1,35 Prozent (Strategic Reserve). Außerdem wird bei dem Total-Return-Fonds eine 10-prozentige Erfolgsgebühr fällig, wenn der Fonds sein Renditeziel schafft.