Baukredite: Steigendes Neugeschäft fordert Banken heraus

Auf Linkedin finden sich unter einem Posting des Beraters zum Thema fast 80 Kommentare – eine Resonanz, mit der Pfister nicht gerechnet hätte: „Manche haben es als Kritik aufgefasst, dabei war es nur als Hinweis gedacht, dass es in der Branche ein Problem gibt.“ So schreibt er dort unter anderem: „Wenn wir also von weiter steigender Baufi-Nachfrage ausgehen (2024 ist übrigens mein persönliches Rekordjahr), dann sehe ich bei der Abwicklung auf Bankseite bei vielen Instituten richtig schwarz. Wie soll eine weitere Zunahme des Geschäfts abgearbeitet werden?“

„Gute Immobilien – also in guter Lage, mit gutem Standard und guter Energieeffizienz – sind aktuell wieder schnell verkauft“, bestätigt Daniel Pfister, seit fünf Jahren als selbständiger Baufinanzierungsberater in Nordbayern tätig. Um die vielen Kreditanfragen bearbeiten zu können, hat er bereits im vergangenen Jahr eine Assistentin eingestellt, nun kommen zwei Beraterinnen hinzu. Einen Engpass sieht Pfister auf Seiten der Kreditinstitute: Bis ein Antrag für eine Baufinanzierung bearbeitet sei, könne es bei einigen Banken bis zu 30 Tage dauern. Wer ein Neubau-Projekt finanzieren wolle, könne mit solchen Bearbeitungszeiten oft leben, „bei einem gefragten Bestandsobjekt kann das aber ein Ausschlusskriterium für Makler oder Verkäufer sein“, berichtet Pfister.

Auch Pfister musste aber schon dem ein oder anderen Kunden von einer Bank abraten. Dabei helfe es, dass er von den Banken genaue Informationen erhalte: „Die Systeme sind sehr transparent und wir können dem Kunden das direkt zeigen, dass zum Beispiel die günstigste Bank eine Bearbeitungszeit von 15 Tagen hat.“ Bei Bestandskäufen benötigen Käufer in der Regel eine Entscheidung in maximal zehn Tagen. „Wer längere Bearbeitungszeiten hat, fällt raus, egal, wie gut die Konditionen sind“, so Pfister.

Banken haben jahrelang Stellen abgebaut

Die Gründe sind der Einschätzung des Baufinanzierungsexperten, der selbst viele Jahre bei großen Banken tätig war, vielschichtig: „Die Banken haben viele Jahre lang Stellen abgebaut, gerade in Zeiten des Zinsanstiegs, die Beraterteams sind häufig überaltert.“ Zwar würden einige Banken nun wieder Mitarbeiter suchen, gute Leute seien aber schwierig zu finden. Hinzu komme, dass das Geschäft durch die Regulatorik immer aufwendiger werde – das gelte jedoch für Banken und Vermittler gleichermaßen.

Michael Keller von Dr. Klein bestätigt: „Ein Grund ist die Digitalisierung, die – so viel Positives sie auch bedeutet – in vielen Bankhäusern zu Umstrukturierungen, sprich Personalabbau geführt hat.“ Viele Stellen mit fachlich hochqualifizierten Arbeitnehmenden, seien mit weniger qualifiziertem Personal nachbesetzt worden – auch unter der Annahme, dass einige Entscheidungen mithilfe künstlicher Intelligenz getroffen werden können. „Ich denke aber, dass persönliche Beratung, gerade bei einer so wichtigen Investition wie einer Immobilie, das A und O ist“, so Keller. Auch er sieht ein Umdenken bei einigen Instituten: „Es gibt bereits Kreditinstitute, die sich bemühen, den Personalabbau rückgängig zu machen und die persönliche Beratung wieder in die Filialen zu holen. Aber das passiert natürlich nicht von heute auf morgen.“

Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass sich die Zahl der Bankangestellten deutschlandweit zwischen 2016 und 2024 um 6,7 Prozent verringert hat. Dem Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) zufolge, der regelmäßig die Beschäftigungszahlen bei Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Landes- und Förderbanken sowie der Bundesbank auswertet, blieben die Mitarbeiterzahlen zuletzt jedoch konstant. „Damit ist der Personalabbau, der die Branche in den zurückliegenden Jahren geprägt hatte, vorerst zum Stillstand gekommen“, so der Verband in einer Mitteilung vom vergangenen September.

Bei den privaten Banken, Bausparkassen und Hypothekenbanken ist die Beschäftigtenzahl demnach leicht gestiegen. In den Großbanken blieb der Personalbestand nahezu unverändert. Insgesamt zählt der Verband im deutsche Kreditgewerbe 537.650 Mitarbeiter. „In der Gesamtentwicklung spiegelt sich dabei der Bedarf an hoch qualifizierten Beschäftigten wider, die insbesondere an der Schnittstelle zwischen IT und Bankgeschäft neue Produkte und Prozesse gestalten, sowie an Nachwuchskräften im Beratungsgeschäft“, so der AGV Banken. Allerdings beruft sich die aktuellste Erhebung auf Daten von 2023. Neueste Meldungen aus der Branche – wie der angekündigte massive Stellenabbau bei der Commerzbank – sind damit noch nicht in die Auswertung eingeflossen.

Anträge für Baufinanzierungen dauern – trotz Digitalisierung – heute länger als früher

Neben fehlenden Bankmitarbeitern sieht Berater Michael Keller weitere Gründe für die Verzögerung von Anträgen: Ab einer gewissen Kredithöhe sei bei einigen Banken ein Gutachten erforderlich, das die Bearbeitung eines Kreditantrages um bis zu 15 Arbeitstage verzögern könne. Generell hätten sich zudem die Anforderungen verschärft. Zum Nadelöhr werden in solchen Fällen oft auch die Behörden, erklärt Keller am Beispiel Berlin: Wer Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis benötige, müsse in der Hauptstadt aktuell etwa sechs Wochen warten. Eine Vorlaufzeit von vier Wochen gebe es bei einer Einsichtnahme ins Grundbuch. Insgesamt hätten sich die Bearbeitungszeiten in den vergangenen Jahren – trotz Digitalisierung – verlängert, so der Baufinanzierungsexperte: „Ich möchte nicht sagen ‚früher war alles besser‘, aber einiges war leichter. Und ging deswegen auch schneller.“

Die Schnelligkeit bei der Bearbeitung von Anträgen ist auch für den Baufinanzierungsvermittler Interhyp ein Kriterium bei der Auswahl der passenden Finanzierung. Erfahrungsgemäß seien die Bearbeitungszeiten der Banken „rund um den Jahreswechsel eines jeden Jahres generell etwas länger“. Sicherlich habe der leichte Zinsanstieg im Dezember dazu geführt, dass Kunden noch vor Jahresende 2024 vermehrt Anträge eingereicht hätten. Auch der aktuelle Zinssprung könnte nun wieder für kurzfristige Engpässe bei den Kreditinstituten sorgen. „Dass Banken allgemein jetzt länger als gewöhnlich für die Prüfung von Kreditanträgen brauchen, erleben wir aber nicht“, so eine Sprecherin von Interhyp.

Banken sehen wiederum auch die Vermittler in der Pflicht: „Für eine effizientere Bearbeitung von Anträgen ist die Einreichung vollständiger Unterlagen und Darlehensangaben nach Sichtung der Kreditrichtlinien der jeweiligen Häuser maßgebend. Baufinanzierungsvermittler können an der Stelle durch aktives Mitwirken die Bearbeitungszeiten deutlich verringern“, heißt es in einem Statement der Sparda Banken.

Banken wollen mit Automatisierung gegensteuern

Je nach Institut, Vermittlungspartner, Prozessablauf und IT-System würden die Bearbeitungszeiten für Darlehensanträge variieren. Zudem gebe es Unterschiede beim Neu- und Anschlussgeschäft. „Eine generelle Pauschalisierung kann für die Sparda-Banken und ihre Vermittlungspartner daher nicht erfolgen“, so die Bankengruppe. Grundsätzlich sei zu Jahresbeginn ein höherer Antragseingang festzustellen, insbesondere bei KfW-Förderdarlehen. Auch die Umsetzung regulatorischer Anforderungen binde Kapazitäten. „Darüber hinaus arbeiten die Sparda-Banken und ihre Vermittlungspartner intensiv an der Prozessoptimierung bei der Kreditbearbeitung unter anderem an digitalen Lösungen und Automatisierungen“, so das Statement des Unternehmens weiter.

Transparenter geben sich Banken wie die Commerzbank und ING. Bei der ING beträgt die Bearbeitungszeit in der Regel den Angaben zufolge für Neukunden drei Tage, für die Verlängerung eines Darlehens nach Ablauf der Laufzeit veranschlagt die Bank fünf Tage.

Die Commerzbank teilt auf Anfrage mit, dass Anträge für Darlehen unter 400.000 Euro in zwei Tagen bearbeitet werden, bei höheren Finanzierungssummen dauere es drei Tage. Allerdings könne die Bearbeitungszeit je nach Antragseingang variieren. „Im November/Anfang Dezember 2024 lag dieser deutlich über dem Jahresdurchschnitt, weshalb auch unsere Bearbeitungszeiten länger wurden“, so eine Sprecherin.

Für steigendes Neugeschäft sieht sich die Bank jedoch gut gerüstet: So könnten kurzfristig zusätzliche Bearbeitungskapazitäten geschaffen werden, heißt es etwas vage. Zudem setzt das Institut auf schlankere Prozesse. Prozesslaufzeiten seien durch einen „stetig steigenden Digitalisierungsgrad“ bereits reduziert worden, etwa durch die automatisierte Generierung von Vertragsunterlagen und Unterlagenversand.

„Manche Bankpartner bekommen das sehr gut hin und federn auch Spitzenzeiten gut ab“, sagt auch Berater Daniel Pfister. Einige Banken benötigen „nur einen oder wenige Tage für eine Kreditentscheidung“, bestätigt Michael Keller von Dr. Klein. Im Wettbewerb um Kunden dürften schnelle Banken künftig verstärkt punkten – wenn sie ihr Tempo auch bei steigendem Neugeschäft halten können.