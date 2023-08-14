Personalwechsel Mehr Nachhaltigkeit im Zurich-Vertrieb: Cerna-Wirth kommt von der Allianz

Im Zuge der Neuordnung der Führungsstruktur war im Juni auch die Schaffung eines neuen Leitungsbereichs unterhalb des Vorstands bei der Zurich beschlossen worden. Nun steht fest, wer den Bereich „Strategy, Customer & Sustainability“ ab November übernimmt. Daniela Cerna-Wirths kommt von der Allianz.

Anfang Juni hatte die Zurich Gruppe Deutschland die Anpassung ihrer Führungsstruktur bekannt gegeben. Neben Änderungen auf Vorstandsebene sollten die Bereiche des Executive Committee (Führungsgremium unterhalb des Vorstands) „Customer & Innovation Management“ und „Strategie & Transformation“ ebenfalls zum 1. Juli im neu geschaffenen Bereich „Strategy, Customer & Sustainability“ zusammengeführt werden. Dieser soll nach Unternehmensangaben eine „Schlüsselrolle für die agile, kundenorientierte und nachhaltige Weiterentwicklung der Zurich Gruppe Deutschland einnehmen“.

Allianz-Managerin übernimmt neuen Bereich

Die noch offene Personalie für den neuen Verantwortungsbereich bei der Zurich ist nun geklärt. Daniela Cerna-Wirths wird die Leitung ab dem 1. November 2023 übernehmen. Sie verfüge über umfangreiche Erfahrungen im Aufbau kundenzentrierter Geschäftsmodelle und in der Einführung nachhaltiger Produkte und Services und wird künftig direkt an Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland, berichten. Schildknecht bekleidet die Position interimsweise derzeit selbst.

Cerna-Wirths startete ihre berufliche Laufbahn nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln bei der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners. Später wechselte sie zur Allianz Deutschland, wo sie verschiedene Leitungsfunktionen, zuletzt die Fachbereichsleitung Unfall-, Rechtsschutz- und Tierkrankenversicherung bei der Allianz Versicherungs-AG, innehatte.

Barna-Abgang brachte den Stein ins Rollen

Hintergrund der strukturellen und personellen Veränderungen ist laut Zurich-Mitteilung vom 2. Juni des Jahres der Entschluss des langjährigen Vertriebsvorstands Jawed Barna, das Unternehmen zum 30. Juni zu verlassen. Damals sagt Schildknecht: „Durch die Zusammenführung der jeweiligen Verantwortungsbereiche erreichen wir eine kompaktere und effizientere Organisationsstruktur mit schnelleren Informations- und Entscheidungswegen. Wir erwarten davon eine Steigerung der Vertriebsleistung sowie Vorteile und Synergien bei der Umsetzung unserer Strategie in Bezug auf Kundenorientierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit“.