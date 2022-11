BVI-Spezialisten im Podcast Was bedeutet Open Finance für Fondsgesellschaften?

Was ist eigentlich Open Finance und wie verändert das Projekt die Fondsbranche? Darüber diskutieren die Spezialisten vom BVI, Thomas Richter und Rudolf Siebel, in der neuen Podcast-Folge von „Nachdenken“.

in Fonds

Die Europäische Union (EU) möchte mit ihrem neuen Projekt Open Finance die Kundendaten der Finanzwirtschaft für alle Marktteilnehmer öffnen, um die Entstehung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen voranzutreiben. Doch was bedeutet das für die Fondsgesellschaften? Hör jetzt rein, was Thomas Richter und Rudolf Siebel, Geschäftsführer des BVI, dazu sagen und erfahre von den Experten, was Open Finance für die Zukunft der Fondsbranche heißt.