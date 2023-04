Zum 1. Juli Neuer CEO bei Swiss Life AM

Swiss Life Asset Managers Deutschland bekommt einen neuen Chef: Zum 1. Juli soll Holger Matheis die Rolle bei der Investmentgesellschaft in Frankfurt übernehmen. Er ersetzt Per Erikson, der dann als Head of Real Estate das gesamte Immobiliengeschäft von Swiss Life Asset Manager leiten soll. Dafür wird Erikson ab Juli von Zürich aus tätig werden.

Der designierte Deutschland-Chef Matheis war bislang Vorstandssprecher des konzerneigenen Unternehmens Beos. Beos ist Asset Manager und Entwickler von Unternehmensimmobilien und als solcher ebenfalls Teil von Swiss Life Asset Managers. Nachfolger von Matheis als Beos-Vorstandssprecher wird Hendrik Staiger, der bereits dem Beos-Vorstand angehört.

Auf den Übergang in die neue Position ist Matheis nach eigener Auskunft gut vorbereitet: „Als Vorstand der Beos AG war ich bereits in den letzten Jahren im regelmäßigen Austausch mit der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers in Deutschland und auch mit Per Erikson“, sagt der Swiss-Life-AM-Chef in spe.

Auch Beos erhält neuen Vorstand

Beos soll zukünftig einen erweiterten Vorstand bekommen: Neben Hendrik Staiger, Christina Schädler und Jan Plückhahn soll eine vierte Person treten, die man bei Swiss Life AM aber noch nicht benennen will.

Dem Unternehmensteil Beos will Matheis auch in seiner neuen Rolle verbunden bleiben: Neben seiner Rolle als Chef von Swiss Life AM Deutschland übernimmt er auch den Vorsitz im Aufsichtsrat von Beos. „Die Personalentscheidungen sind damit auch ein Ausdruck der langfristigen, strategischen Planung und Kontinuität in beiden Unternehmen“, betont man bei dem Unternehmen.

Der zum 1. Juli zur Immobilientochter wechselnde CEO von Swiss Life AM Deutschland, Per Erikson, sagt: „Nach knapp dreieinhalb Jahren in meiner Rolle als CEO ist es für mich ein ganz bewusster Wechsel in meine neue Position als Head Real Estate in Zürich.“ Er werde auch zukünftig „viele Schnittstellen zum deutschen Teil unserer Organisation“ haben.

Das macht Swiss Life Asset Managers

Swiss Life AM ist der Investmentarm des Schweizer Versicherungskonzerns Swiss Life. Zum vergangenen Jahreswechsel verwaltete er nach hauseigenen Angaben insgesamt rund 253 Milliarden Euro für die Swiss Life-Gruppe, davon 107 Milliarden Euro in Anlagen für Drittkunden. 90 Milliarden Euro sind bei Swiss Life AM in Immobilien angelegt. Gemeinsam mit der Unternehmenstochter Livit bewirtschaftet der Asset Manager zudem 22,2 Milliarden Euro an Liegenschaften.