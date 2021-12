Neuer Chef-Fondsmanager bei GIP

Michael Müller ist ab sofort Investment-Chef der GIP Invest. Das luxemburgische Unternehmen managt die Portfolios von fünf Dachfonds der LRI Invest. Dort arbeitete Müller in den vergangenen neun Jahren als Chef-Portfoliomanager und bestimmte die strategischen Investmententscheidungen. Diese Aufgabe übernimmt er jetzt bei der neu geschaffenen Stelle bei GIP.„Ich möchte meine Erfahrung in die Weiterentwicklung bestehender Investmentprozesse der GIP einbringen“, erklärt Müller. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen mit bis zu drei neuen Fonds an den Markt kommen. Außerdem ändert sich mit dem neuen Chef-Fondsmanager auch die bisherige Produktangebot: Der Misch-Dachfonds Total Return Selection (WKN: A0KDUL) heißt ab sofort Ökoselekt. Ins Portfolio kommen vor allem Zielfonds, die ihre Investments nach ethischen oder ökologischen Kriterien auswählen.