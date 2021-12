Christian Hilmes 15.07.2008 Lesedauer: 1 Minute

Neuer Chef für Warburgs Dachfonds

Die Frankfurter Fondsgesellschaft Warburg Invest hat einen neuen Leiter ihres Geschäftsbereiches Dachfonds: Ivan Mlinaric hat diese Funktion Anfang des Monats übernommen. Seit September 2007 war er bereits als Co-Manager in diesem Bereich tätig. Am Management der neun Warburg-Dachfonds am deutschen Markt dürfte sich kaum etwas ändern.