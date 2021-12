Insurtech Coya Neuer Co-Chef kehrt von der Axa zurück

Das Berliner Insurtech-Unternehmen Coya will seine Marktposition weiter ausbauen und zum führenden Digitalversicherer in Europa werden. Helfen soll dabei Max Bachem, der als neuer Co-Chef neben Coya-Gründer Andrew Shaw in den Vorstand der Aktiengesellschaft berufen wurde. Der Betriebswirt und ehemalige Unternehmensberater bei Oliver Wyman ersetzt in dem Führungsgremium Johannes Jacobsen.

Bachem kommt von der Axa, wo er die Konzernentwicklung, Investments und strategische Partnerschaften geleitet hat. Zuvor war er bereits als einer der ersten Coya-Mitarbeiter am Aufbau des Digitalversicherers beteiligt. Das 2016 gegründete Unternehmen mit eigener Versicherungslizenz bietet heute Policen aus den Segmenten Hausrat, Privathaftpflicht, Fahrrad und E-Bike, Tierhaftpflicht- und Tierkrankenversicherung an.