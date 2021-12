Redaktion 17.09.2015

Neuer Commerzbank-TV-Spot Lena Kuske stichelt gegen die Konkurrenz

Die Commerzbank macht sich in einem neuen TV-Spot über die Werbe-Slogans anderer Banken lustig und präsentiert ihre Hamburger Filialleiterin Lena Kuske dabei nicht nur in ungewohntem Look, sondern auch ungewohnt frech.