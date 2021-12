Neuer Dachhedgefonds: Strategie-Mix von Credit Suisse

Der Fonds legt sein Vermögen in verschiedene alternative Anlagestrategien an. Dazu zählen unter anderem Aktien-, Event Driven- und Global Macro-Strategien sowie Wandelanleihen, Futures, festverzinsliche Wertpapiere, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der in Luxemburg beheimatete Fonds steht sowohl institutionellen als auch Privatanlegern offen und bietet wöchentliche Liquidität.Weitere Informationen finden Sie hier und hier