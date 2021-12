Neuer Derivate-Chef bei Vontobel

Er solle die Deutschland-Aktivitäten maßgeblich prägen und weiterentwickeln, heißt es von Vontobel. Das hat einen Grund: Auf ihrem heimischen Zertifikatemarkt in der Schweiz ist die Investmentbank stark aufgestellt. In Deutschland ist das noch nicht ganz der Fall.Gerhardt kommt vom Konkurrenten Sal. Oppenheim jr. & Cie in der Schweiz. Dort war er zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Investmentbanking.