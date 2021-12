Neuer Deutschland-Chef bei Vontobel Asset Management

Die Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management hat einen neuen Deutschland-Chef. Christian Hoeg verantwortet jetzt das Geschäft in der Bundesrepublik. Außerdem hat er auch den Posten des Rentenchefs für Deutschland und Österreich übernommen und ist Generalbevollmächtigter der Bank Vontobel Europe.Seine Vorgängerin Beate Meyer wird im April 2014 die Verantwortung für die Partnerschaft zwischen Vontobel und der australischen ANZ-Gruppe (Australia and New Zealand Banking Group) in Sydney übernehmen. Seit 2007 betreute sie das Geschäft mit deutschen Fondskunden beim Vermögensverwalter.Hoeg kommt von Swiss & Global Asset Management, wo er die letzten elf Jahre das institutionelle Geschäft leitete. Davor war er im selben Bereich für die DG Bank tätig.