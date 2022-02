Mirko Wormuth wechselt zu Pyfore Capital Neuer Digital Leaders Fund mit Fokus auf China

Mirko Wormuth

Die Fondsboutique Pyfore Capital hat mit Mirko Wormuth seit Jahresbeginn einen neuen Fondsmanager. Zugleich habe das Unternehmen zum 27. Januar den von ihm beratenen Fonds China Digital Leaders als Initiator übernommen, teilt Pyfore Capital mit. Der Fonds wurde 2020 vom Vermögensverwalter Hansen & Heinrich sowie Universal Investment aufgelegt.

Die Strategie des China Digital Leaders folgt der des 2018 gestarteten The Digital Leaders Fund. Der Fonds hat somit den Anspruch, branchenübergreifend in die Gewinner der Digitalisierung in China zu investieren. Wormuth sei für die Steuerung des Aktienportfolios, das zwischen 30 und 40 Positionen umfassen soll, sowie die Analyse des digitalen Fußabdrucks verantwortlich, so Pyfore Capital.

Mirko Wormuth, Fondsmanager des China Digital Leaders, sagt:

„China hat in den letzten fünfzehn Jahren eine rasante technologische Entwicklung durchlaufen mit einem Grad an Digitalisierung, der das Leben breiter Bevölkerungskreise in den großen und kleinen Metropolen des Landes von Grund auf verändert und erleichtert hat. Das Land hat sich von der sprichwörtlichen Copycat-Nation zu einem echten Innovator entwickelt: Führten vor zehn Jahren die Entdeckungsreisen für neue technologische Trends unweigerlich in das Silicon Valley, so muss man sich heute auf den Weg zu den Gründern in Hangzhou, Peking und Shenzhen machen.“

Wie die Fondsboutique weiter mitteilt, war Wormuth 23 Jahre in China als Anwalt, Unternehmer und Investor tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit habe auf Einzelhandel, E-Commerce und Mobile Payments gelegen. Zuletzt habe er beim Elektroauto-Startup Byton gearbeitet.

Baki Irmak, Gründer von Pyfore Capital, meint: