Der Weekly World Income ETF will wöchentlich ausschütten. Möglich wird das durch eine Optionsstrategie. Was hinter der neuen Strategie von Han-ETF und Aura ETF steckt.

Han-ETF bringt einen börsengehandelten Indexfonds (ETF) auf den europäischen Markt, der Anleger jede Woche auszahlen soll – nach Angaben des Anbieters der erste dieser Art in Europa. Der Weekly World Income ETF (ISIN: IE000I50V6C7) stützt sich auf ein weltweites Aktiendepot, das mit Optionsgeschäften ergänzt wird. Neben langfristigen Kursgewinnen sollen so laufend Erträge anfallen. Das erste Geld soll im Oktober fließen.

Der Fonds wurde von Aura ETFs aufgelegt, gehandelt wird er über die White-Label-Plattform von Han-ETF. Er gehört zur neuen Produktreihe Weekly-ETFs.

Die wichtigsten Daten im Überblick

ISIN: IE000I50V6C7

IE000I50V6C7 Gesamtkostenquote (TER): 0,50 Prozent

0,50 Prozent Handelsplätze: London Stock Exchange , Xetra, Borsa Italiana

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Optionsprämien statt nur Dividenden

Das Depot streut weltweit und deckt verschiedene Regionen, Branchen und langfristige Themen ab. Als Beispiele nennt der Anbieter Firmen, die in Nordamerika die KI-Infrastruktur aufbauen, asiatische Hersteller von Technik und Hardware sowie europäische Unternehmen etwa aus Energieversorgung, Industrie und Verteidigung.

Dazu kommt eine aktiv gesteuerte Optionsstrategie. Mit Covered Calls und Call Spreads – Geschäften rund um Aktienoptionen – nimmt der Fonds zusätzliche Prämien ein. Unterm Strich sollen so mehr laufende Erträge herauskommen, als ein gewöhnlicher globaler Aktien-ETF liefert, der allein auf Dividenden setzt.

Das Besondere ist die Taktung: Die meisten Fonds überweisen ihre Erträge alle drei oder sechs Monate, hier soll das Geld jede Woche fließen. Anleger können es laufend ausgeben oder direkt wieder anlegen.

Ein Haken: Ausschüttungen aus der Substanz

Auf ein Risiko weist der Anbieter selbst hin: Trägt eine Woche zu wenig ein, um die zugesagte Zahlung zu decken, darf die Fondsleitung sie aus dem Fondsvermögen bestreiten. Der Anteilswert fällt dann sofort.

Markt für optionsbasierte ETFs legt zu

Getrieben wird das Angebot vom US-Markt. 2025 starteten dort rund 1.100 ETFs, jeder vierte von ihnen baute auf Optionen. Mittlerweile gibt es in den USA über 800 Fonds dieser Art, zusammen verwalten sie mehr als 250 Milliarden US-Dollar.

In Europa fällt das Segment kleiner aus, legt aber zu. Auf mehr als 11 Milliarden US-Dollar summiert sich das Vermögen dieser Fonds laut Anbieter, im August kamen netto rund 806 Millionen US-Dollar hinzu.

Rob Oliver, Chef von Aura ETFs, verweist auf die gestiegene Nachfrage nach Income-Strategien und besonders nach Covered Calls. Anleger suchten zusätzliche Ertragsquellen und Wege, Schwankungen zu begrenzen. Hector McNeil, Mitgründer und Co-Chef von Han-ETF, sagt: „Wir sehen in Europa eine klare Nachfrage nach häufigeren Ausschüttungen.“ Ein wöchentlicher Rhythmus gebe Anlegern mehr Freiheit bei der Frage, wann und wie sie ihre Erträge nutzen.