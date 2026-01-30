Kevin Warsh soll Jerome Powells Nachfolger als Fed-Chef werden: Wir stellen den Mann vor, der der US-Notenbank einen „Regimewechsel“ verordnen will.

Donald Trump hat am 30. Januar 2026 Kevin Warsh als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell nominiert. Der 55-Jährige gilt als einer der profiliertesten Kritiker der expansiven Geldpolitik nach der Pandemie und der aufgeblähten Fed-Bilanz und könnte der US-Notenbank einen grundlegenden Kurswechsel verordnen.

Vom Wall-Street-Banker zum jüngsten Fed-Gouverneur

Warsh begann seine Karriere bei Morgan Stanley, wo er zwischen 1995 und 2002 im Bereich Fusionen und Übernahmen bis zum Geschäftsführer aufstieg. 2002 wechselte er ins Weiße Haus und beriet Präsident George W. Bush als geschäftsführender Sekretär des nationalen Wirtschaftsrats zu Finanzmarkt- und Regulierungsfragen.

2006 berief Bush den damals 35-Jährigen in den Gouverneursrat des Federal Reserve System – Warsh wurde damit das jüngste Mitglied in der Geschichte der US-Notenbank. Seine Schwerpunkte lagen auf Finanzmärkten und Geldpolitik.

Zentrale Rolle in der Finanzkrise

In der Finanzkrise 2008 gehörte Warsh zum inneren Führungskreis der Fed. Er fungierte als Vermittler zwischen Notenbank, Wall Street und Politik und gestaltete die Liquiditätsprogramme mit, die den Kollaps des Finanzsystems verhindern sollten. Seine Wall-Street-Erfahrung und seine politischen Kontakte machten ihn zu einem wichtigen Übersetzer in der Krisenkommunikation.

Doch bereits während der Krise entwickelte Warsh Skepsis gegenüber einer dauerhaft expansiven Geldpolitik. Im März 2011 trat er vom Fed-Gouverneursrat zurück, sieben Jahre vor Ablauf seines Mandats. Zuvor hatte er öffentlich Zweifel an Umfang und Nutzen weiterer Anleihekäufe geäußert und das zweite Programm zur quantitativen Lockerung über 600 Milliarden Dollar als nur begrenzt sinnvoll bezeichnet.

Warshs geldpolitische Philosophie

Nach seinem Ausscheiden aus der Fed arbeitete Warsh als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hoover-Institution in Stanford und als Makro-Berater. In dieser Zeit schärfte er sein Profil als Kritiker der Fed-Politik. Seine zentrale These: „Inflation ist eine Wahl.“ Dauerhaft hohe Inflation entstehe nicht naturgegeben, sondern als Folge politischer und geldpolitischer Toleranz.

Warsh versteht sich als Verfechter einer strikt auf Preisstabilität fokussierten Notenbank mit schlanker Bilanz. Er plädiert für eine signifikante Reduktion der Fed-Bilanz, um die Zentralbank aus der Kreditvermittlung und Marktsegmenten zurückzuziehen, in denen sie seit der Krise stark präsent ist. Die Fed habe sich mit ihrer aufgeblähten Bilanz zu stark in Fiskalpolitik und die Finanzierung großer Unternehmen verstrickt.

Seine Argumentation folgt einem „praktischen Monetarismus“: Weniger aggressives Gelddrucken schaffe Raum für niedrigere nominale Zinsen ohne Inflationsdruck. Eine zu laute „Druckerpresse“ erzeuge Inflationsdruck und zwinge die Fed, Zinsen höher zu halten, als für die Realwirtschaft optimal wäre.

Scharfe Kritik an Jerome Powell

Warsh wirft seinem designierten Vorgänger vor, die ultraexpansive Geldpolitik nach der Pandemie zu lange fortgeführt und die Fed-Bilanz massiv aufgebläht zu haben. Dies habe maßgeblich zum Inflationsschub beigetragen. Besonders die Phase der Argumentation mit „vorübergehender Inflation“ hält er für einen Fehler. Powell habe die Beständigkeit der Inflation unterschätzt und dadurch eine spätere, aggressivere Straffung nötig gemacht.

Warsh kritisiert zudem, dass die Reaktionsfunktion der Fed unter Powell für Märkte schwerer lesbar geworden sei und die Kommunikation zu stark auf Beruhigung statt auf klare Bedingungen abziele. Zwar teilt er Powells Verteidigung der institutionellen Unabhängigkeit gegenüber Trump, sieht aber die glaubwürdige Distanz zur Politik durch massive Käufe von Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren erodiert.

Ein Kompromisskandidat mit Augenmaß?

Die Nominierung wirft Fragen nach Trumps Motiven auf. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, vermutet, dass Warsh nicht Trumps Wunschkandidat war. Trump hätte vermutlich Kevin Hassett bevorzugt, der als loyaler gilt und die engste Bindung zum Präsidenten zu haben scheint. Er geht davon aus, dass Finanzminister Scott Bessent Trump überzeugte, dass eine Hassett-Nominierung die Anleihemärkte gegen sich aufgebracht und die langfristigen Zinsen steigen statt sinken lassen hätte. Ein Risiko, das Trump offenbar nicht eingehen wollte.

Aus Sicht der Finanzmärkte bewertet der Chefvolkswirt die Wahl positiv. Wegen seiner Fed-Erfahrung während der Finanzkrise kenne Warsh die Finanzmärkte besonders gut und werde in Kommunikation und geldpolitischen Maßnahmen mit Augenmaß vorgehen. Er dürfte geschmeidig genug sein und dem Druck des Weißen Hauses leicht nachgeben, was auf möglicherweise drei statt der vom Markt erwarteten zwei Zinssenkungen hinauslaufen könnte – abhängig von der Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Allerdings sieht de la Rubia auch einen potenziellen Konflikt: Trumps Wunsch nach niedrigen Zinsen könnte mit Warshs Drängen auf eine Reduktion der Bilanzsumme kollidieren. Eine kleinere Bilanz erschwere es der Fed, auf unerwünschte Anstiege der langfristigen Renditen mit Anleihekäufen zu reagieren. Auf der anderen Seite könne Warsh eher sicherstellen, dass die Inflationserwartungen nicht aus dem Ruder laufen.

Was eine Fed unter Warsh bedeuten könnte

Trump lobt Warsh als langjährigen Vertrauten und kündigte die Nominierung mit den Worten an, er werde „einer der großartigen Fed-Vorsitzenden, vielleicht der beste“ sein. Die Bestätigung durch den Senat gilt laut de la Rubia als unproblematisch.

Für Powell könnte diese Wahl seine Entscheidung erleichtern, das Gouverneursamt aufzugeben, sobald seine Amtszeit als Vorsitzender im Mai endet. Allerdings könnte eine laufende Anklage gegen Powell ein Stolperstein sein – sollte diese nicht fallen gelassen werden, dürfte sich Powell in seiner Funktion als Gouverneur besser geschützt sehen als als Privatperson.

Warsh selbst beschreibt den angestrebten Wandel als „Regimewechsel“: Die Zentralbank, die heute existiere, unterscheide sich fundamental von jener, der er 2006 beigetreten sei. Sollte der Senat die Nominierung bestätigen, dürfte Warsh genau diese Transformation vorantreiben – mit weitreichenden Folgen für Finanzmärkte und Wirtschaft. Ob er dabei Trumps Erwartungen erfüllen oder seinen eigenen Kurs verfolgen wird, bleibt abzuwarten.