Neuer Finanzchef bei Dr. Peters

Thomas M. Dewner wird am 1. Juli dieses Jahres neuer Geschäftsführer der Dr. Peters-Gruppe. In dieser neu geschaffenen Funktion wird er das Finanzmanagement der Dortmunder Holding leiten und direkt an Firmeninhaber Jürgen Salamon berichten.Dewner ist gelernter Bankkaufmann und studierte in Münster und Boston Wirtschaftswissenschaften. Er war seit 1993 bei der Deutschen Bank im In- und Ausland beschäftigt und zuletzt als Leiter des Bereichs Structured Finance in der Frankfurter Zentrale des Konzerns tätig.