Neuer Finanzvorstand bei MLP

Loose übernimmt zugleich auch den Finanzvorstandsposten bei der Beratungstochter MLP Finanzdienstleistungen AG . Sein Vertrag läuft über drei Jahre.Der 45-Jährige trägt bislang die Gesamtverantwortung für alle Finanzierungs-, Leasing-, und Versicherungsgesellschaften der Daimler AG sowie der Mercedes Benz Bank AG in Spanien. Zuvor war er als Mitglied im Vorstand der Mercedes Benz Bank AG, Stuttgart, zuständig für das Privat- und Firmenkundengeschäft, Chief Operating Officer Europe der früheren DaimlerChrysler Financial Services AG, sowie Mitglied im Aufsichtsrat verschiedener internationaler Daimler Chrysler Financial Services-Gesellschaften.Loose ersetzt Andreas Dittmar, der seit Januar 2008 als Direktor und Leiter des Finanzressorts faktisch den Finanzvorstandposten inne hatte. Eine Berufung Dittmars als Vorstand war am Einspruch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gescheitert . Die Bafin hatte mangelnde Erfahrung bei anderen Unternehmen angeführt. Da MLP über eine Vollbanklizenz verfügt, untersteht das Unternehmen der Kontrolle der Bafin.