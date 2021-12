Neuer Finanzvorstand für die Zurich Gruppe

Schmitt verantwortet als Finanzvorstand den Kapitalanlagenbereich der Gesellschaften Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung, Deutscher Herold sowie Deutscher Pensionsfonds. Der 52-Jährige berichtet an Marcus Nagel, Geschäftsführer Global Life Deutschland, und an Oscar Tengtio, Finanzvorstand Global Life Europe.Christoph Borgmann (37), seit 2010 für das Finanzressort der Lebens- und Sachversicherungsgesellschaften der Zurich Gruppe in Deutschland verantwortlich, übernimmt als Finanzvorstand künftig die Verantwortung für das Schadenversicherungsgeschäft der Zurich Gruppe Deutschland. Darüber hinaus führt er weiterhin die gemeinsamen Finanzservicefunktionen in den entsprechenden Leben-Gesellschaften und leitet zudem das Finanzressort der Zürich Beteiligungs-AG.Der Diplom-Kaufmann Carlos Schmitt kam nach verschiedenen beruflichen Stationen im In- und Ausland bei der Allianz, Swiss Re und dem Gerling Konzern im Jahr 2003 zur Zurich Gruppe Deutschland.