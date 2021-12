Neuer Firmensitz für Maklerpool Netfonds schafft Platz für 200 Mitarbeiter

Der Maklerpool Netfonds erwartet für 2017 einen Umsatz von 100 Millionen Euro, was einem Wachstum um mehr als ein Viertel gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und auch personell expandiert das Unternehmen. Gesucht werden Mitarbeiter vor allem in den Bereichen IT, Marketing und Vertrieb.