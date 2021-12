Neuer Fonds BNY Mellon Investment Management legt US Equity Income Fund auf

Der BNY Mellon US Equity Income Fund wird von The Boston Company Asset Management LLC gemanagt. Dabei handelt es sich um einen in den USA ansässigen Manager aktiver Aktienstrategien mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Milliarden US-Dollar, der sich im Mehrheitsbesitz von BNY Mellon befindet und die Strategie analog zu seinem 1 Milliarde US-Dollar schweren US-Pendant, dem BNY Mellon Income Stock Fund, managen wird.

Der Fonds zielt auf hohe Dividendenrenditen ab und wird sich auf jene Aktien konzentrieren, die ein Dividendenwachstum, solide Fundamentaldaten und ein attraktives Bewertungsniveau bieten. Dabei wird der Fonds sein gesamtes Anlagevermögen in 30 bis 60 US-Aktien aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen investieren und eine Rendite anstreben, die 50 Prozent über der Rendite des S&P 500-Index liegt.

Das Investmentteam unter der Leitung von John Bailer verfügt im Durchschnitt über 22 Jahre Investmenterfahrung und wird neben seinem bewährten Investmentprozess auch auf seine Value-Anlagephilosophie, seine Branchenexpertise sowie sein Know-how bei der Einzeltitelselektion zurückgreifen.

Thilo Wolf, Deutschland-Chef von BNY Mellon kommentiert: „In Deutschland ist das Interesse an Dividendenstrategien sehr groß. Seitens der Kunden stellen wir derzeit eine rege Nachfrage nach hoch qualitativen Anlagelösungen für US-Dividendenaktien fest, da dieser Sektor bei den Anlegern immer beliebter wird. Die Investoren sind auf der Suche nach stabilen Unternehmen, die Dividenden ausschütten und gleichzeitig konstante Erträge erwirtschaften können. Mit dem BNY Mellon US Equity Income Fund bieten wir Anlegern ein konzentriertes Portfolio, das darauf abzielt, sich auch unter wechselnden Marktumfeldern positiv zu entwickeln und von den defensiven Vorzügen von Dividendenaktien zu profitieren, ohne dafür zu viel zu bezahlen.“

John Bailer, leitender Manager des BNY Mellon US Equity Income Fund erklärt: „Derzeit verfügen US-Unternehmen über Liquiditätsreserven von mehr als 4,3 Billionen US-Dollar, während ihre operativen Cashflows gleichzeitig auf einem Rekordniveau liegen. In Verbindung mit einer fundamental soliden US-Wirtschaft spricht also einiges für Investments in US-Dividendenaktien. Deshalb betrachten wir diese Strategie als eine mögliche Lösung für Anleger, die das Risiko bei ihren ‚sicheren‘ Anlagen gerne reduzieren und auch im Hinblick auf potenzielle Zinsanhebungen in der Zukunft bevorzugt auf eine Dividendenstrategie setzen möchten.“

Der BNY Mellon US Equity Income Fund ist der jüngste Neuzugang der BNY Mellon-Produktpalette für Dividendenaktien und steht in Europa zur Verfügung.