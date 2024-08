Rohstoffe auch jenseits von Edelmetallen: Ein Fonds der auf Rohstoffe spezialisierten US-Investmentgesellschaft Goehring & Rozencwajg will Anleger – darunter auch Privatanleger – an der Wertentwicklung am Rohstoffmarkt teilhaben lassen. Der Goehring & Rozencwajg Resources Fund, den es auch im Ucits-Mantel gibt, ist die hiesige Variante des 2017 aufgelegten Goehring & Rozencwajg Mutual Fund. Seit gut einem Jahr ist er bereits im Vereinigten Königreich, in Singapur, der Schweiz und Hongkong erhältlich. Neuerdings ist er auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

Ins Portfolio kommen Aktien hauptsächlich von Unternehmen, die Rohstoffe fördern. Das können neben Edelmetallen wie Gold und Kupfer auch Öl und Gas, ebenfalls aus der Offshore-Förderung, sowie Kohle, Uran und Agrarprodukte sein. Daneben dürfen die Fondsmanager auch ETFs, börsengehandelte Futures und Optionen ins Portfolio holen.

„Der Bereich natürliche Ressourcen und der Rohstoffsektor sind nach wie vor unterbewertet", meint Adam A. Rozencwajg, Managing Partner bei Goehring & Rozencwajg. Seine Gesellschaft erhoffe sich von der Strategie daher einen „erheblichen Wertzuwachs“. „Durch unsere Erfahrung und tiefgreifende Top-Down-Recherche sind wir in der Lage, außergewöhnlich unterbewertete natürliche Ressourcen zu identifizieren.“ Auf Basis langjähriger Erfahrung und mittels Top-Down-Recherche will man bei Rosencwajg unterbewertete Rohstoffe identifizieren.

Vertrieb über Fundrock

Vertrieben wird der hiesige Fonds durch die Fondsgesellschaft Fundrock, die zur Investment-Gruppe Apex gehört. „Die Entwicklungen im Bereich Rohstoffe und natürliche Ressourcen in den vergangenen Monaten sind sehr positiv und wir sehen großes Potenzial in der Asset Klasse für die Zukunft“, sagt Michael Dazian, Director Business Development bei Fundrock Distribution.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Der Fonds ist als Teilfonds der Fundrock Ucits Platform I für den Vertrieb über professionelle Investoren in Deutschland registriert. Eckdaten der Anteilsklasse A für Privatanleger, die ohne Ausgabeaufschlag erhältlich ist:

ISIN: IE000ON4Z2S8

Mindestanlagesumme: 1.000 Euro

Laufende Kosten: 1,41 Prozent

KVG: Fundrock Management Company

Investment Manager: Goehring & Rozencwajg Associates, LLC

Vertrieb über: Fundrock Management Company

Daneben ist der Fonds auch in einer Anteilsklasse C für professionelle Anleger erhältlich, ISIN: IE0000Y4WE95.