Die britische Fondsboutique Guinness Global Investors hat einen neuen Fondsspezialisten ins Unternehmen geholt: Will James tritt in einer neu geschaffenen Position als Co-Portfoliomanager von Nick Edwards an. Er soll das Management des Guinness European Equity Income Fund unterstützen.

Für seinen neuen Job bringt James umfangreiche und auch spezifische Erfahrung mit: Er war zuletzt beim britischen Fondsanbieter Premier Miton Investors tätig gewesen. Dort verantwortete er den Premier Miton European Equity Income Fund, der ebenfalls einen Fokus auf europäische Dividendenaktien legt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

In seinen 20 Jahren Investmenterfahrung habe sich James immerhin 14 Jahre lang speziell mit europäischen Dividendenstrategien befasst, heißt es von Guinness. Dabei habe er so unterschiedliche Marktverwerfungen miterlebt wie die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und die Corona-Pandemie.

Begonnen hat James seine Investment-Laufbahn bei Adam Investment Management, wo er den CF Adam Worldwide Fund managte. Für den Versicherer Standard Life stellte er 2009 den Standard Life Investments Europe ex-UK Equity Income Fund auf die Beine – den er in der Folge elf Jahre lang managte.

Von seinem langjährigen Anlageschwerpunkt gibt sich James überzeugt: „Europa ist die Heimat vieler qualitativ hochwertiger und attraktiv bewerteter Dividendenaktien.“ Gerade aktuell fänden sich am Markt wieder viele interessante Investmentgelegenheiten.

„Wir freuen uns, einen Fondsmanager von Wills Kaliver bei Guinness begrüßen zu dürfen“, lässt sich Guinness-Chef Edward Guinness anlässlich des Neuzugangs zitieren.

Der Guinness European Equity Income Fund (ISIN: IE00BGHQDW50) startete vor zehn Jahren im Dezember 2013. Er legt in dividendenstarke Unternehmen aus europäischen Industrieländern mit Ausnahme Großbritanniens an. Mit rund 10 Millionen Euro versammelt er aktuell jedoch ein recht geringes Volumen. Im Hause Guinness betont man indes: Über alle Weltregionen betrachtet verwaltet Guinness rund 5 Milliarden Euro in Dividendenstrategien. Seit 2020 ist Nick Edwards verantwortlicher Fondsmanager des Guinness European Equity Income Fund.

Über Guinness Global Investors

Guinness Global Investors ist die Investmentmarke, unter der das 2003 gegründete Anlagehaus Guinness Asset Management auftritt. An der Spitze der inhabergeführten Fondsboutique stehen Tim und sein Sohn Edward Guinness. Im vergangenen Jahr hat Guinness angekündigt, seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland ausbauen zu wollen. Dafür hat das Unternehmen 2023 mit Dennis Mehrtens einen eigenen Vertriebsleiter Deutschland ernannt.

Die Fondsboutique managt rund 9 Milliarden Euro in unterschiedlichen Aktienstrategien und Venture-Capital-Anlagen.