Neuer Geschäftsführer bei Eke Finance

Die Gründer und bisherigen Geschäftsführer der Eke Finance GmbH , Thomas Ermel, Felix Ermel und Lahcen Knapp haben zum 1. März 2011 die Geschäftsführung an Udo Schuckert übergeben. Dieser soll unter anderem den Service für die angebundenen Vertriebspartner steigern.Schuckert kann auf eine 10-jährige Erfahrung als Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe Zeus zurückblicken. Zuletzt war er als geschäftsführender Gesellschafter der Fesko DruckMedien GmbH tätig.„Vor dem Hintergrund einer großen Konsolidierungswelle in der Maklerpoollandschaft ist die Erfahrung und das Know-How einer erfahrenen Vertriebsführungskraft für das erfolgreiche Weiterbestehen der Eke Finance GmbH unerlässlich“, begründet der Pool den Wechsel an der Spitze.