Neuer Geschäftsführer bei HSBC Global AM

Böhm verantwortet nun unter anderem die Bereiche Recht, Compliance, Planung, Controlling, IT und Projekte bei der Tochtergesellschaft. In der Geschäftsführung von HSBC Global Asset Management (Deutschland) wird er insbesondere bei globalen Projekten und im internationalen Fondsvertrieb das Bindeglied zu den übrigen Einheiten des Asset Managements der HSBC-Gruppe in Paris und London darstellen.Böhm arbeitete drei Jahre als stellvertretender Leiter des Geschäftsleitungssekretariats und Leiter Kapitalmarktrecht bei HSBC Trinkaus und stand einem neunköpfigen Team mit den Schwerpunkten Global Markets, Investment Banking Advisory, Asset Management und OTC-Derivate vor. Zuvor hatte der Jurist neun Jahre lang als Syndikus für HSBC Trinkaus im Geschäftsleitungssekretariat gearbeitet. Das Geschäftsleitungssekretariat nimmt bei HSBC Trinkaus im Wesentlichen die Aufgaben einer Rechtsabteilung wahr.